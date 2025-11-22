حملة لإزالة إشغالات مطعم شهير بالغردقة يقودها رئيس حي جنوب

قاد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة حملة موسعة لإزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات المخالفة على حرم الطريق العام بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة الغردقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وفي إطار جهود الدولة لاستعادة الانضباط وتطبيق القانون.

وجاء تدخل الحملة بشكل فوري عقب تلقي شكاوى من المواطنين حول استغلال المطعم للأرصفة وحرم الطريق العام بطريقة غير قانونية، ما تسبب في عرقلة حركة المشاة والمرور وتشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة جميع الكراسي والطاولات والمقاعد التي كانت تُستخدم لاحتلال الأرصفة، إضافة إلى إزالة أي مظاهر تعدٍ على حق المرور، مع بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفة لضمان عدم تكرارها.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحملات لن تتوقف، وأن حي جنوب الغردقة مستمر في تكثيف الجهود لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء. وقال:

"لا تهاون مع أي منشأة أو فرد يتعدى على حقوق المواطنين أو يشوه المظهر العام… وسنواصل حملاتنا الدورية والمفاجئة لضبط الشارع ورفع كل الإشغالات المخالفة".

وفي ختام الحملة، وجّه رئيس الحي رسالة واضحة لأصحاب المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالترخيص الممنوح لهم واحترام حرم الطريق، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة مسؤولية مشتركة وأن أي تجاوز سيُقابل بإجراءات رادعة.