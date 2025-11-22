رئيس حي شمال الغردقة يتفقد شارع الحجاز استجابة لشكاوى الأهالي

قام العميد محمد أبو الحسن رئيس حي شمال الغردقة، اليوم، بجولة ميدانية موسّعة في شارع الحجاز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وذلك عقب تلقي شكاوى من الأهالي بشأن أعمال التكسير الجارية تمهيدًا للرصف، وما تسببت فيه من تعطّل للحركة وتضرر سكان المنطقة.

وخلال الجولة التفقدية، التقى رئيس الحي بالجهة المنفذة للمشروع للوقوف على تفاصيل العمل الحالية ومراحل التنفيذ القادمة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسرعة في الأداء، بما يضمن إنهاء الأعمال دون تعطيل حياة المواطنين.

وتم الاتفاق خلال الزيارة على عقد اجتماع عاجل غدًا مع مسؤولي الشركة المنفذة، لبحث خطة التنفيذ الكاملة، وتحديد جدول زمني واضح ومُلزم للانتهاء من أعمال الرصف داخل نطاق حي شمال، بما يحقق الانضباط في سير المشروع ويساهم في تحسين المرافق والخدمات.

وفي ختام الجولة، أكد العميد محمد أبو الحسن تنفيذًا لتكليفات معالي المحافظ، ضرورة المتابعة اليومية لكافة الأعمال الجارية، ورفع أي معاناة عن المواطنين، وتكثيف الجهود لسرعة الانجاز، مشيدًا بمتابعة اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة المستمرة لمشروعات التطوير.