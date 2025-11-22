لليوم الثاني.. بدء تصويت المصريين بـ 13دولة في انتخابات مجلس النواب

تواصلت صباح اليوم السبت أعمال التصويت للمصريين بالخارج، حيث فتحت مقار الاقتراع في 13 دولة أبوابها لليوم الثاني ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري 2025.

وشملت هذه الدول: الجزائر، المغرب، تونس، البرتغال، بريطانيا، إيرلندا، باكستان، أنجولا، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، والجابون.

وتمت عملية الاقتراع وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من السفارات والقنصليات المصرية، إلى جانب التسهيلات التي وفرتها وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انسياب العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، مع توفير الدعم الكامل للناخبين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم.

وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالخارج على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة، بينما ينطلق التصويت داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر. ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية في 2 ديسمبر المقبل، وفي حال إجراء جولة الإعادة، سيجري التصويت للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر.

وتشرف على عملية الاقتراع والفرز لجانٌ مكوّنة من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن دقة الإجراءات وسير العملية الانتخابية وفق الضوابط المقررة.

ويبدأ التصويت بالخارج من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة. وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الوقت المحدد، يسمح لهم بمتابعة الإدلاء بأصواتهم حتى الانتهاء بالكامل.

ويعكس استمرار فتح اللجان لليوم الثاني في هذه الدول حرص المصريين بالخارج على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، ودعم مسيرة الحياة الديمقراطية.