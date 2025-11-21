التنسيقية ترصد انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان وسط إقبال كثيف في دول الخليج

تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في متابعة تصويت المصريين في الخارج لانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية، والتي تشمل 13 محافظة، حيث فتحت اللجان الانتخابية في تمام التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وتجرى العملية الانتخابية داخل مقار 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة، وتجري المنافسة الانتخابية بين 1316 مترشحا على النظام الفردي و قائمة انتخابية واحدة على قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.

وتنعقد غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية على مدار الساعة منذ فتح أول لجنة انتخابية في مقر السفارة المصرية بنيوزلندا في الساعة 10 مساء أمس بتوقيت القاهرة، وتفتح آخر لجنة انتخابية في مقر القنصلية المصرية في لوس أنجلوس في تمام الساعة 7 م مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ورصدت غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى العالم وسط إقبال كثيف في دول الخليج العربي خاصة في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما رصدت الغرفة اقبالا ملحوظا في بعض الدول الأوروبية على رأسهم إيطاليا خاصة في القنصلية المصرية بميلانو.

وتستمر متابعة غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية على مدار الساعة حتى غلق التصويت في آخر لجنة انتخابية، للعملية الانتخابية وممارسة المصريين في الخارج لحقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.