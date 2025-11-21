برلماني: محطة الضبعة النووية دفعة قوية لمستقبل الطاقة في مصر

أكد النائب مجدي مللك ، عضو مجلس النواب، أن مشروع محطة الضبعة النووية خطوة محورية في مسار مصر نحو أمن الطاقة، حيث يسهم في تنويع مصادر الكهرباء بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة والنووية.

و أشار “ ملك ” أن هذا المشروع بمثابة فرصة لتطوير القدرات الوطنية، من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة وتأهيل الكوادر المصرية، بما يرفع مستوى المهارات الصناعية ويعزز مشاركة الشركات المحلية في مشاريع استراتيجية كبرى.

كما أوضح عضو النوا أن هذا المشروع الضخم سيعزز التنافسية للاقتصاد القومي، وذلك لما له من فوائد اقتصادية تتماشي مع رؤية مصر 2030 .

تجدر الإشارة إلى أن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء مراسل قناة إكسترا نيوز، قال إنّ المراسم الخاصة بتركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية تعد حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في إطار خطوة مهمة على طريق إنشاء المحطة النووية الأولى في مصر، وهو المشروع الذي تستهدف الدولة دخول وحدته الأولى الخدمة في عام 2028، على أن تكتمل عملية الإنشاء بحلول عام 2030.

وتابع، أنّ مشروع محطة الضبعة سيحقق فوائد اقتصادية مباشرة، أهمها توفير ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً كانت تُنفق على استيراد الوقود التقليدي لمحطات الكهرباء، فضلاً عن دوره في توليد طاقة نظيفة ومستدامة تعزز أمن الطاقة المصري.