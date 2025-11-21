حازم المنوفي: الضبعة النووية ستنعش السوق وتوفر مليارات تدعم استقرار الأسعار

أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، والذي سيوفّر ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا كانت تُنفق على استهلاك الغاز والمشتقات البترولية.

مشروع الضبعة يمثل «نقلة استراتيجية» في ملف الطاقة

وقال المنوفي إن مشروع الضبعة يمثل «نقلة استراتيجية» في ملف الطاقة، سينتج عنها تخفيف العبء على الموازنة العامة، وتوفير مصدر كهرباء مستقر وبتكلفة أقل، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تكاليف التشغيل والإنتاج في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد أن انخفاض تكلفة الطاقة سيُسهم مباشرة في تهدئة حركة الأسعار بالسوق المحلي، ويتيح للتجار والمصنعين القدرة على ضبط تكلفة المنتج، مما يدعم المستهلك ويحسّن مناخ الاستثمار ويزيد من تنافسية المنتج المصري.

واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع الضبعة ليس مجرد محطة كهرباء، بل استثمار وطني ضخم يرسّخ أمن الطاقة في مصر ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.