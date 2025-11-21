برلماني يعدد المزايا الاقتصادية لـ مشروع محطة الضبعة النووية

أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، أن محطة الضبعة النووية تعد حجر الزاوية في استراتيجية مصر لتعزيز أمنها الطاقي ودعم الاقتصاد القومي.

و أشار “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد ” إلى أن هذا المشروع الضخم سيحقق العديد من المزايا أبرزها خفض فاتورة استيراد الوقود، و توفير الالاف من فرص العمل الجديدة ، إلى جانب دعم الصناعات المحلية المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأكد عضو النواب أن تشغيل المحطة سيعزز من استقرار الشبكة الكهربائية، ويتيح توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية أخرى، ما يعزز نمو الاقتصاد القومي ويزيد من تنافسيته على المستوى الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء مراسل قناة إكسترا نيوز، قال إنّ المراسم الخاصة بتركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية تعد حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في إطار خطوة مهمة على طريق إنشاء المحطة النووية الأولى في مصر، وهو المشروع الذي تستهدف الدولة دخول وحدته الأولى الخدمة في عام 2028، على أن تكتمل عملية الإنشاء بحلول عام 2030.

وتابع، أنّ مشروع محطة الضبعة سيحقق فوائد اقتصادية مباشرة، أهمها توفير ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً كانت تُنفق على استيراد الوقود التقليدي لمحطات الكهرباء، فضلاً عن دوره في توليد طاقة نظيفة ومستدامة تعزز أمن الطاقة المصري.