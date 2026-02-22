عن عمر يناهز 10 أعوام .. الحزن يضرب بسيون بسبب وفاة الحاجة عزيزة

شهدت كفر عسكر التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية اليوم شيوع حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الحاجة عزيزة محمد محمد الشاذلي، عن عمر ناهز 104 أعوام، فضلا عن كونه السيدة الراحلة من مواليد شهر يناير عام 1922 م وعاصرت ثورات 23 يوليو و25 يناير و 30 يونيو من الأحداث التاريخية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.

توجيهات محافظ الغربية

كما ستشيع جنازة السيدة الراحلة لمثواها الأخير بمقابر الأسرة.

اكبر معمرة بالغربية

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك نعوا الفقيدة بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.