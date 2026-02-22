محافظ البحيرة تشارك عمال النظافة في الإفطار الجماعي بمجمع دمنهور

شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عمال النظافة بمجمع دمنهور، في حفل إفطار جماعي، في لفتة إنسانية تعكس تقدير المحافظة لجهودهم المتواصلة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وأكدت المحافظ خلال مشاركتها أن عمال النظافة يمثلون خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيدةً بإخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم رغم التحديات، خاصة خلال فترات الأعياد والمواسم التي تشهد كثافات مرورية وإقبالًا كبيرًا من المواطنين.



وأعربت المحافظ عن سعادتها بالتواجد وسط العاملين، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدة حرص المحافظة على توفير بيئة عمل مناسبة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن استمرار الأداء بالكفاءة المطلوبة.

من جانبهم، أعرب عمال النظافة عن تقديرهم لهذه الزيارة، مؤكدين أن مشاركة المحافظ لهم الإفطار تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا، وتحفيزًا للاستمرار في أداء واجبهم تجاه المحافظة وأبنائها.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على تعزيز التواصل المباشر مع العاملين بمختلف القطاعات، وتكريم النماذج المشرفة التي تسهم في خدمة المجتمع.