الجنايات تؤيد الحكم بالسجن 15 سنة على المتهم بإنهاء زوجته في البحيرة

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، صباح اليوم الأحد الموافق 22 فبراير، بتأييد ط الحكم على المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة بمركز دمنهور، 15 سنة.

كان المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحيم على مرسي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: محمد حسن حسين، كارم محمود رزق، حسين عادل محمد، قررت في جلستها الماضية بتاريخ 27 يناير تأجيل القضية النطق بالحكم لجلسة اليوم الأحد.

وفي وقت سابق محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمًا بتاريخ 15 أكتوبر 2025، بالسجن 15 سنة على المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة بمركز دمنهور.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بالقرية.

وبالانتقال والفحص تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح على إثر خلاف أسري، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب للوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.