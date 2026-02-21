قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية
واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ البحيرة في جولة مفاجئة لمعرض أهلا رمضان بدمنهور للتأكد من توافر السلع

ساندي رضا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض أهلا رمضان بمدينة دمنهور خلال جولة مفاجئة اليوم السبت، لمتابعة توافر السلع الأساسية والغذائية والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقدت محافظ البحيرة أقسام المعرض المختلفة، واطمأنت على وفرة السلع الغذائية والرمضانية، والتقت بعدد من المواطنين للاستماع إلى آرائهم حول الأسعار وجودة السلع المعروضة، مؤكدة حرص المحافظة على توفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

وشددت المحافظ على ضرورة التزام الشركات والعارضين بالأسعار المقررة والإعلان الواضح عنها، مع استمرار المتابعة والرقابة التموينية لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن إقامة معارض أهلًا رمضان تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مشددةً على أن توفير احتياجات الأسر خلال شهر رمضان يمثل أولوية قصوى للأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

