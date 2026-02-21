محافظ البحيرة في جولة مفاجئة لمعرض أهلا رمضان بدمنهور للتأكد من توافر السلع

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض أهلا رمضان بمدينة دمنهور خلال جولة مفاجئة اليوم السبت، لمتابعة توافر السلع الأساسية والغذائية والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقدت محافظ البحيرة أقسام المعرض المختلفة، واطمأنت على وفرة السلع الغذائية والرمضانية، والتقت بعدد من المواطنين للاستماع إلى آرائهم حول الأسعار وجودة السلع المعروضة، مؤكدة حرص المحافظة على توفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

وشددت المحافظ على ضرورة التزام الشركات والعارضين بالأسعار المقررة والإعلان الواضح عنها، مع استمرار المتابعة والرقابة التموينية لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن إقامة معارض أهلًا رمضان تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مشددةً على أن توفير احتياجات الأسر خلال شهر رمضان يمثل أولوية قصوى للأجهزة التنفيذية بالمحافظة.