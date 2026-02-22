محافظ البحيرة تتفقد مطبخ المصرية لتدريب السيدات ودعم الأسر الأكثر احتياجا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"، والذي يُنفذه المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، بالتنسيق مع الأوقاف، مؤسسة حياة كريمة، في إطار جهود محافظة البحيرة لتعزيز التكافل المجتمعي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المعظم، وضمن فعاليات مبادرة "قطار الخير 2".

ويهدف المشروع إلى تدريب السيدات على الطهي الاحترافي وإنتاج وجبات غذائية بكميات كبيرة يوميًا، حيث يتم تدريب 10 سيدات يوميًا لإنتاج 370 وجبة ساخنة تُقدم كإفطار للصائمين على مدار 22 يومًا، ليصل إجمالي المستفيدات إلى 220 سيدة خلال شهر رمضان، مع إنتاج أكثر من 8000 وجبة توزع على مختلف مراكز المحافظة.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن المشروع لا يقتصر على تقديم الدعم الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا فحسب، بل يمثل نموذجًا اقتصاديًا واجتماعيًا يخلق فرص عمل حقيقية للسيدات ويعزز المستوى المعيشي للأسر المستفيدة.

وأشادت بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات في مشروع "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"، لتقديم الدعم الغذائي والمساهمة في رسم البسمة على وجوه مستحقيها.

الجدير بالذكر أنه تم اليوم توزيع 370 وجبة بقرية على مبارك بوادي النطرون، ليصل إجمالي الوجبات خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 1110 وجبة ساخنة تم تجهيزها وتوزيعها على مستحقيها.