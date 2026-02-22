خلصوا عليه داخل منزله.. إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب بالبحيرة للمفتي

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبد السميع، محمد عبد القادر عبدالحميد، حسام محمد أبو فطيرة، بإحالة أوراق المتهمين بقتل شاب داخل منزله بإحدى قرى مركز دمنهور إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ودفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين، وقررت خلال الجلسة الماضية في 28 يناير، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم للمرافعة.

وفي وقت سابق، أحال المستشار عمرو عوض، المحامي العام لوسط دمنهور الكلية أشرف محمود علي عيد، 30 عاما، عامل، محمد محمد علي يوسف البقاش، 24 عاما، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية 22462 لسنة 2025 جنح مركز دمنهور، والمفيدة برقم 1995 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور.

وأوضحت النيابة العامة أنه في يوم 21 سبتمبر 2025، قتلا المتهمين عمدا المجني عليه أسامة عوض محمد موسى، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم وأعدا لذلك الأسلحة البيضاء "سكاكين " للنيل منه وتوجها إلى حيث يقطن وما أن ظفرا به حتى تعدوا عليه بعدة ضربات استقرت في رأسه وجسده وسقط أرضا غارقا في دمائه محدثين ما به من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبة المتهمين وفقا لأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهم الثاني احتياطيا على ذمة القضية، واستمرار حبس المتهم الأول احتياطيا على ذمة القضية عقب الافراج عنه في القضية رقم 22665 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور.