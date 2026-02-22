قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشرعون أوروبيون يطلبون تأجيل التصويت على اتفاق التجارة مع أمريكا
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خلصوا عليه داخل منزله.. إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب بالبحيرة للمفتي

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبد السميع، محمد عبد القادر عبدالحميد، حسام محمد أبو فطيرة، بإحالة أوراق المتهمين بقتل شاب داخل منزله بإحدى قرى مركز دمنهور إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ودفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين، وقررت خلال الجلسة الماضية في 28 يناير، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم للمرافعة.

وفي وقت سابق، أحال المستشار عمرو عوض، المحامي العام لوسط دمنهور الكلية أشرف محمود علي عيد، 30 عاما، عامل، محمد محمد علي يوسف البقاش، 24 عاما، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية 22462 لسنة 2025 جنح مركز دمنهور، والمفيدة برقم 1995 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور.

وأوضحت النيابة العامة أنه في يوم 21 سبتمبر 2025، قتلا المتهمين عمدا المجني عليه أسامة عوض محمد موسى، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم وأعدا لذلك الأسلحة البيضاء "سكاكين " للنيل منه وتوجها إلى حيث يقطن وما أن ظفرا به حتى تعدوا عليه بعدة ضربات استقرت في رأسه وجسده وسقط أرضا غارقا في دمائه محدثين ما به من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبة المتهمين وفقا لأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهم الثاني احتياطيا على ذمة القضية، واستمرار حبس المتهم الأول احتياطيا على ذمة القضية عقب الافراج عنه في القضية رقم 22665 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور.

البحيرة محافظة البحيرة جنايات دمنهور مركز دمنهور

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

يوفنتوس

إصابة نجم يوفنتوس تهدد مشاركته أمام جالطة سراي في إياب دوري الأبطال

فريق سموحه

غيابات بالجملة تضرب سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

واقعة جيانلوكا بريستياني مع فينيسيوس

لاعب بنفيكا يجتمع مع زملائه لتوضيح موقفه بعد اتهامات فينيسيوس

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

