بعد وفاة شقيقه.. شيكو بانزا يظهر في مران الزمالك استعدادا لمواجهة زيسكو

يظهر الانجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك ، فى مران فريقه الأخير اليوم السبت استعداداً لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي ، بالمباراة المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتى تواجد شيكو بانزا فى المران الجماعي ، بعد تأخر عودته إلى القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب وفاة شقيقه، وهو الأمر الذي أكده اللاعب ليغلق الباب أمام التكهنات التى زعمت بأن تأخره ناتج عن عدم التزامه وانضباطه.

وكتب بانزا ، عبر استوري إنستجرام: أود أن أوضح لجماهير الزمالك أن تأخري في العودة خلال الـ 24 ساعة الماضية كان بسبب وفاة شقيقي، لقد حصلت على إذن رسمي من النادي للغياب، وأنا متفاجئ مما يتم تداوله عني على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلب من جماهير الزمالك الدعاء لروح شقيقي، وأتقدم بالشكر لكل من وقف إلى جانبي.

شيكو بانزا صفقة مثيرة للجدل فى الزمالك

ولا يزال الجناح الأنجولي شيكو بانزا محورًا للجدل داخل نادي الزمالك منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء، بعدما تحوّلت صفقة التعاقد معه من إضافة فنية منتظرة إلى مصدر متكرر للأزمات، في ظل غياب أي مردود داخل الملعب يبرر انضمامه للفريق.