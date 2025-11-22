شوبير يعلق علي أزمات نادي الزمالك: المشكلة الحقيقية المظلومية

تحدث الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، عن أزمات نادي الزمالك، مؤكدًا أن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب ليس سبب أزمات القلعة البيضاء المتكررة بشكل كامل.

وقال شوبير خلال حلوله ضيفًا على برنامج خلاصة الكلام المذاع على شاشة قناة النهار: «حسين لبيب ومجلسه مش هما أسباب أزمات الزمالك بنسبة 100% ولكن نقدر نقول بنسبة 20%، لإن إرث الزمالك تقيل وصعب جدًا، النادي عليه مديونية كبيرة جدًا ومشاكل كتيرة».

وأضاف: «الزمالك عنده مشاكل لا تنتهي من أيام المستشار جلال إبراهيم والدكتور كمال درويش، والمستشار مرتضى منصور، وحسين لبيب، لكن المشكلة الحقيقة هي المظلومية، دايمًا بيتصدر مشاكل حكام أو إعلام».



وتابع شوبير: «المفروض أنا خسرت أو عندي أخطاء أعالجها، وعلى سبيل المثال الأهلي كان أقل من الزمالك في ألعاب الصالات، لكن الخطيب بدأ يعمل تخطيط كويس ومنظومة متكاملة، وبالتالي الأهلي بدأ يفرق».

وأكمل: «الزمالك عنده ميزة مهمة جدًا وهو جمهوره، بيصعب عليا بالتأكيد في ناس جالها المرض، رغم إنهم بيتأثروا ولكن دايمًا متواجدين في المدرجات، وبيساندوا الفريق في جميع البطولات، ولولا الجماهير الزمالك مكنش خد ولا بطولة».