الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري في السادسة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن أولى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد هذه المباراة محطة مهمة في مشوار الفريق الأحمر، الذي يسعى لتحقيق بداية قوية تعزز حظوظه في المنافسة على اللقب القاري.



اكتمال الصفوف وعودة الدوليين للتدريبات

شهد مران الأهلي الذي أُقيم يوم الخميس انتظام جميع اللاعبين الدوليين بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية، حيث عاد اللاعبون المشاركون مع المنتخب الوطني من معسكره الأخير، إلى جانب العناصر التي شاركت مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين. وأسهم اكتمال الصفوف في رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل اللقاء المرتقب.

محاضرة فنية من المدير الفني

عقد المدير الفني ييس توروب جلسة مطولة مع اللاعبين، تطرق خلالها إلى عدد من النقاط التكتيكية والفنية المتعلقة بالمباريات المقبلة، مع تركيز خاص على مواجهة شبيبة القبائل. وشدد توروب على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية، واستغلال الفرص، والتحلي بالتركيز طوال اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن انطلاقة قوية في البطولة.

مشوار الأهلي نحو دور المجموعات

نجح الأهلي في حجز مقعده بدور المجموعات بعد تخطيه فريق إيجل نوار البوروندي في دور الـ32 من البطولة. وحقق الفريق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وكرر النتيجة نفسها في لقاء الإياب، ليؤكد تفوقه ويواصل مسيرته بنجاح نحو الأدوار المتقدمة.

طموحات جماهيرية وآمال كبيرة

تترقب جماهير الأهلي هذه المواجهة بشغف كبير، آملة في ظهور قوي يليق بتاريخ النادي العريق وإنجازاته القارية. ويأمل الفريق في استثمار عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ووضع قدم ثابتة في طريق التأهل للدور التالي، ليواصل حلم التتويج بلقب إفريقي جديد يضاف إلى سجله الحافل بالبطولات



