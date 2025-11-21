الأهلي يختتم استعداده لمباراة شبيبة القبائل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر لها السادسة مساء غدٍ على استاد القاهرة، في أولى جولات الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وحضرت وسائل الإعلام ربع الساعة الأولى من المران وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.



وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة. واشتمل مران الفريق على عمليات الإحماء ثم تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.



وعُقد اليوم الاجتماع الفني للمباراة، وتم استعراض جميع الضوابط التنظيمية، إلى جانب الاتفاق على كافة الترتيبات المتبعة في البطولة. وتم اعتماد الزي الرسمي للفريقين، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكوّن من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى طقمًا باللونين الأسود والرمادي.ويرتدي فريق شبيبة القبائل قميصًا باللونين الأصفر والأخضر، والشورت والجوارب الصفراء، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم البنفسجي بالكامل.

