تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
رياضة

الأهلي يختتم استعداده لمباراة شبيبة القبائل

عبدالحكيم أبو علم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر لها السادسة مساء غدٍ على استاد القاهرة، في أولى جولات الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 


وحضرت وسائل الإعلام ربع الساعة الأولى من المران وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة. 


وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة. واشتمل مران الفريق على عمليات الإحماء ثم تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة. 


وعُقد اليوم الاجتماع الفني للمباراة، وتم استعراض جميع الضوابط التنظيمية، إلى جانب الاتفاق على كافة الترتيبات المتبعة في البطولة. وتم اعتماد الزي الرسمي للفريقين، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكوّن من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى طقمًا باللونين الأسود والرمادي.ويرتدي فريق شبيبة القبائل قميصًا باللونين الأصفر والأخضر، والشورت والجوارب الصفراء، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم البنفسجي بالكامل.
 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي كرة قدم بطولة الدوري استاد القاهرىة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

