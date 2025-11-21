قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
رياضة

الأهلي يهزم SAK في دوري سيدات الكرة

الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي
عبدالحكيم أبو علم

نجح  الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي في الفوز على مضيفه فريق SAK بنتيجة 3-1، ‏في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأخير، لحساب منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري الممتاز.‏ 

جاءت ثلاثية الأهلي بتوقيع ميا داردن هدفين، وهدف للولو نصر، ليرفع الفريق رصيده بهذه النتيجة إلى 25 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراة فيما تعرض لهزيمة واحدة بالمسابقة التي استهلها بالفوز على بالم هيلز 3-0، وعلى اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، ثم فاز على المصري 5-0، وعلى المقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، وفاز على الطيران 12-0، وعلى البنك الأهلي 5-0، وعلى ساك 3-1، مسجلًا 52 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مها الدمرداش ونورا خالد وألكسندرا جورجيڤتش ورودينا عبد الرسول وأسماء علي ولولو نصر ومنة طارق ونور يوسف وحبيبة عمر وثريا أشرف وميرسي أتوبرا. 

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا وكاميليا الديب وحبيبة عصام ونادين غازي وهنا عثمان ونادين محمد وسارة كرد وميرسي أتوبرا وسارة خالد.

 الشوط الأول: بداية سريعة من جانب الأهلي بتمريرة ذكية من ثريا أشرف ضربت خط دفاع ساك لتصل إلى نور يوسف والتي سددت الكرة بقوة ولكن نجحت الحارسة في إبعادها. وسرعان ما نجح الأهلي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من تمريرة ميا داردن للولو نصر داخل منطقة الجزاء لتسدد بثقة وهدوء يمين المرمى.

 استمر الأهلي في ضغطه بحثًا عن تعزيز هدف التقدم مع تراجع ساك لأول ملعبه لتأمين مناطقه الدفاعية. ومع الظهور الهجومي الأول لساك في الدقيقة 20، نجح في إدراك التعادل من تسديدة قوية على يمين مها الدمرداش، لتعود المباراة إلى نقطة بدايتها. هدأ اللعب مع استمرار حيازة الأهلي على الكرة ومحاولة الوصول إلى مرمى ساك لكن غابت الفاعلية الهجومية. ومن مجهود فردي رائع في الدقيقة 34، نجحت ميا داردن في المرور من مدافعة ساك قبل أن تسدد ولكن تصدت الحارسة لتعود الكرة من جديد وتتابعها ميا إلى داخل الشباك، ويتقدم الأهلي من جديد. وحاولت لولو نصر التسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38 ولكن مرت الكرة أعلى العارضة. 

مر الوقت دون خطورة حقيقية على أي من المرميين، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف. 

الشوط الثاني: بداية متوسطة من جانب الأهلي مع حيازة لفريق ساك على الكرة لمحاولة تعديل النتيجة والعودة إلى المباراة. ونفذ الأهلي هجومًا سريعًا في الدقيقة الخامسة بواسطة ثريا أشرف، والتي مررت لميا داردن داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع ساك كان في الموعد ليبطل هجمة خطيرة للفريق.

 وتلت محاولة ميا فرصة جديدة بعد دقيقة واحدة لتصل الكرة لنور يوسف على يسار منطقة الجزاء، قبل أن تراوغ وتمرر لمنة طارق والتي سددت من خارج المنطقة ولكن مرت أعلى المرمى. ومن تمريرة سريعة في الدقيقة 60، كادت أن تنفرد ميا داردن بالمرمى لكن تعرضت لعرقلة من خارج منطقة الجزاء، لتحصل على ركلة حرة مباشرة، نفذتها ثريا أشرف بتسديدة دقيقة لكن تصدت لها العارضة. 

ودفع لوبوف بأول التبديلات في الدقيقة 65، بإشراك نادين غازي بدلًا من رودينا عبد الرسول؛ لتكثيف التواجد والانتشار الهجومي للفريق. وبعد مرور خمس دقائق على مشاركتها، تمكنت نادين غازي من تمرير كرة سحرية من أقصى الجبهة اليمنى خدعت الجميع لتعبر الدفاع وتصل إلى ميا داخل منطقة الجزاء، لتسدد بهدوء داخل المرمى وتسجل الهدف الشخصي الثاني لها والثالث للأهلي. 

وجاء التبديل الثاني للأهلي في الدقيقة 75، بالدفع بميرسي أتوبرا على حساب ثريا أشرف. وكادت نورا خالد أن تسجل هدفًا رابعًا للفريق في الدقيقة 80 من عرضية دقيقة من ركلة ركنية بواسطة أسماء علي لكن لم تنجح نورا في التعامل معها. 

وأنهى الأهلي تبديلاته بإشراك سارة كرد وهنا عثمان بدلًا من حبيبة عمر ومنة طارق. 

استمر اللعب بتبادل للحيازة على الكرة في منتصف الملعب بين الفريقين لكن دون ظهور هجومي يذكر على المرمى لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، ويضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده بالمسابقة.

الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي النادي الأهلي دوري السيدات كرة القدم بطولة الدوري

