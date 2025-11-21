رجال يد الأهلي يفوز على الطيران في دوري المحترفين

حقق رجال اليد بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الطيران، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الإنتاج الحربي بالسلام، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 42-21. وأشاد المدير الفني للفريق بالأداء المميز للاعبين على الصعيدين البدني والفني، مطالبًا الفريق بالاستمرار في بذل أقصى جهد وتقديم أفضل أداء خلال الفترة المقبلة.

وكان «رجال يد الأهلي» قد حقق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 35-30 ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.