%30 من السيدات يضربن الأزواج.. استشاري نفسي يكشف مفاجأة
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 14-11-2025
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رجال يد الأهلي | حميد: تعاهدنا على حسم السوبر من أجل الجماهير

إسلام مقلد

أبدى عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول للكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بالسوبر المصري بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم بالإمارات.

وأكد حميد أن الفريق استعد جيدًا للمباراة من أجل حصد لقب السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، وأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا للغاية في المباراة النهائية واستحقوا التتويج.

وأشار إلى أن الجميع كان لديهم إصرار كبير على تقديم كل ما لديهم خلال المباراة من أجل حصد اللقب الذي يمثل محطة مهمة خلال الموسم الجاري.

واختتم: «المدير الفني ديفيد ديفيز طلب من جميع اللاعبين ضرورة التركيز في المباراة النهائية واستغلال أخطاء المنافس، والقتال على كل هدف واللعب حتى النهاية للتتويج باللقب وهو ما تحقق بالفعل لإسعاد جماهير الأهلي».

تهنئة الخطيب

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج مساء اليوم بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي.

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والمستوى الفني والبدني للاعبين طوال المباراة التي جرت على صالة خليفة بن زايد بنادي العين بدولة الإمارات الشقيقة.

وأكد أن الإصرار والعزيمة كانا وراء تحقيق الفوز بالبطولة وإضافة نجاح جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات الفريق، لا سيما بعد فوزه موخرًا ببطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت بالمغرب.

وأكد محمود الخطيب أن الفوز بكأس السوبر المصري يمثل حافزًا قويًّا للفريق للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، بل ويُحمل عناصر المنظومة مسؤولية كبيرة لإسعاد جماهير الأهلي التي تظل دائمًا الداعم الأكبر للنادي في كل الأوقات والمناسبات.

السوبر المصري| «رجال يد الأهلي» يتوج بالبطولة

واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حصد البطولات، وتوج بكأس السوبر المصري، بعد أن تغلب على فريق سموحة ‏في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين بالإمارات بنتيجة 26/22.‏

قدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا للغاية، ليفوز على منافسه سموحة ويحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ويستمر في كتابة ‏الإنجازات، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية.‏

شهدت المباراة قوة وندية من جانب الفريقين، وقدم لاعبو الأهلي أداءً مميزًا بفضل الدفاع المنظم والهجوم السريع والالتزام ‏بتعليمات الجهاز الفني، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 21-10 واستمر التفوق في الشوط الثاني مع الإدارة المميزة ‏من جانب ديفيد ديفيز المدير الفني، ليحسم الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 22_26 ويحصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق.

عبد الرحمن حميد النادي الأهلي الأهلي سموحة الإمارات

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

المؤتمر العالمي للسكان

الاستراتيجية السكانية في مصر.. جلسة حوارية تنظمها وزارة الصحة

جامعة حلوان

جامعة حلوان: مسابقة بحثية حول تأثير السوشيال ميديا على الشباب

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد الإعلان الرسمي لتأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية القبطية

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

