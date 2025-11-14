رجال يد الأهلي | حميد: تعاهدنا على حسم السوبر من أجل الجماهير

أبدى عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول للكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بالسوبر المصري بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم بالإمارات.

وأكد حميد أن الفريق استعد جيدًا للمباراة من أجل حصد لقب السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، وأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا للغاية في المباراة النهائية واستحقوا التتويج.

وأشار إلى أن الجميع كان لديهم إصرار كبير على تقديم كل ما لديهم خلال المباراة من أجل حصد اللقب الذي يمثل محطة مهمة خلال الموسم الجاري.

واختتم: «المدير الفني ديفيد ديفيز طلب من جميع اللاعبين ضرورة التركيز في المباراة النهائية واستغلال أخطاء المنافس، والقتال على كل هدف واللعب حتى النهاية للتتويج باللقب وهو ما تحقق بالفعل لإسعاد جماهير الأهلي».

تهنئة الخطيب

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج مساء اليوم بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي.

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والمستوى الفني والبدني للاعبين طوال المباراة التي جرت على صالة خليفة بن زايد بنادي العين بدولة الإمارات الشقيقة.

وأكد أن الإصرار والعزيمة كانا وراء تحقيق الفوز بالبطولة وإضافة نجاح جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات الفريق، لا سيما بعد فوزه موخرًا ببطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت بالمغرب.

وأكد محمود الخطيب أن الفوز بكأس السوبر المصري يمثل حافزًا قويًّا للفريق للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، بل ويُحمل عناصر المنظومة مسؤولية كبيرة لإسعاد جماهير الأهلي التي تظل دائمًا الداعم الأكبر للنادي في كل الأوقات والمناسبات.

السوبر المصري| «رجال يد الأهلي» يتوج بالبطولة

واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حصد البطولات، وتوج بكأس السوبر المصري، بعد أن تغلب على فريق سموحة ‏في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين بالإمارات بنتيجة 26/22.‏

قدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا للغاية، ليفوز على منافسه سموحة ويحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ويستمر في كتابة ‏الإنجازات، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية.‏

شهدت المباراة قوة وندية من جانب الفريقين، وقدم لاعبو الأهلي أداءً مميزًا بفضل الدفاع المنظم والهجوم السريع والالتزام ‏بتعليمات الجهاز الفني، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 21-10 واستمر التفوق في الشوط الثاني مع الإدارة المميزة ‏من جانب ديفيد ديفيز المدير الفني، ليحسم الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 22_26 ويحصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق.