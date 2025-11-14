رجال يد الأهلي| رمضان: التركيز والإصرار وراء التتويج بالسوبر

أكد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفوز بكأس السوبر المصري دافع قوي للفريق خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا أقصى جهد في النهائي أمام سموحة للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وقال محسن إن التركيز والإصرار كانا شعار اللاعبين طوال المباراة، وإن الجميع كان هدفه تحقيق لقب البطولة وإسعاد الجماهير.

وأوضح لاعب الأهلي أن اللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني وأدوا المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه خلال شوطي المباراة.

ووجه رمضان الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمهم ومساندتهم للفريق في نهائي البطولة، مشددًا على أن حضورهم في ملعب المباراة كان كلمة السر في الفوز باللقب.

واختتم محسن رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن «رجال يد الأهلي» تعاهدوا قبل انطلاق الموسم على مواصلة حصد البطولات، مشددًا على أن البداية كانت بالسوبر المصري.

تهنئة الخطيب

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج مساء اليوم بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي.

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والمستوى الفني والبدني للاعبين طوال المباراة التي جرت على صالة خليفة بن زايد بنادي العين بدولة الإمارات الشقيقة.

وأكد أن الإصرار والعزيمة كانا وراء تحقيق الفوز بالبطولة وإضافة نجاح جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات الفريق، لا سيما بعد فوزه موخرًا ببطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت بالمغرب.

وأكد الكابتن محمود الخطيب أن الفوز بكأس السوبر المصري يمثل حافزًا قويًّا للفريق للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، بل ويُحمل عناصر المنظومة مسؤولية كبيرة لإسعاد جماهير الأهلي التي تظل دائمًا الداعم الأكبر للنادي في كل الأوقات والمناسبات.

السوبر المصري| «رجال يد الأهلي» يتوج بالبطولة

واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حصد البطولات، وتوج بكأس السوبر المصري، بعد أن تغلب على فريق سموحة ‏في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين بالإمارات بنتيجة 26/22.‏

قدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا للغاية، ليفوز على منافسه سموحة ويحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ويستمر في كتابة ‏الإنجازات، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية.‏

شهدت المباراة قوة وندية من جانب الفريقين، وقدم لاعبو الأهلي أداءً مميزًا بفضل الدفاع المنظم والهجوم السريع والالتزام ‏بتعليمات الجهاز الفني، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 21-10 واستمر التفوق في الشوط الثاني مع الإدارة المميزة ‏من جانب ديفيد ديفيز المدير الفني، ليحسم الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 22_26 ويحصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق.