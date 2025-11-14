رجال يد الأهلي| إيهاب: تعاهدنا على الفوز بالسوبر وأوفينا بالعهد

قال عبد العزيز إيهاب، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن الفريق خاض نهائي السوبر المصري أمام سموحة الذي أقيم اليوم في الإمارات بروح قتالية عالية وتركيز كبير، ونجح في حصد اللقب عن جدارة للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح إيهاب أن جميع اللاعبين تعاهدوا على الفوز باللقب قبل بداية المباراة، مشيرًا إلى أن الاستعداد الجيد ذهنيًّا وفنيًّا كان سببًا رئيسيًّا في التتويج بالكأس.

وتابع لاعب الأهلي: «قمنا بالتحضير الجيد للمباراة، لا سيما أننا واجهنا منافسًا مميزًا للغاية قدم مستويات كبيرة ووصل إلى نهائي البطولة. نفذنا تعليمات الجهاز الفني على مدار المباراة وحققنا هدفنا بالفوز باللقب».

وواصل إيهاب كلامه: «نهدي اللقب إلى جماهير الأهلي ونشكرهم على دعمهم المستمر، وهم شريك أساسي في كل بطولات الأهلي».

واختتم عبد العزيز تصريحاته قائلًا: «سنحتفل اليوم بالكأس ثم نعود للقاهرة لبدء الاستعداد لاستئناف بطولة الدوري».

تهنئة الخطيب

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج مساء اليوم بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي.

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والمستوى الفني والبدني للاعبين طوال المباراة التي جرت على صالة خليفة بن زايد بنادي العين بدولة الإمارات الشقيقة.

وأكد أن الإصرار والعزيمة كانا وراء تحقيق الفوز بالبطولة وإضافة نجاح جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات الفريق، لا سيما بعد فوزه موخرًا ببطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت بالمغرب.

وأكد محمود الخطيب أن الفوز بكأس السوبر المصري يمثل حافزًا قويًّا للفريق للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، بل ويُحمل عناصر المنظومة مسؤولية كبيرة لإسعاد جماهير الأهلي التي تظل دائمًا الداعم الأكبر للنادي في كل الأوقات والمناسبات.

السوبر المصري| «رجال يد الأهلي» يتوج بالبطولة

واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حصد البطولات، وتوج بكأس السوبر المصري، بعد أن تغلب على فريق سموحة ‏في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين بالإمارات بنتيجة 26/22.‏

قدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا للغاية، ليفوز على منافسه سموحة ويحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ويستمر في كتابة ‏الإنجازات، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية.‏

شهدت المباراة قوة وندية من جانب الفريقين، وقدم لاعبو الأهلي أداءً مميزًا بفضل الدفاع المنظم والهجوم السريع والالتزام ‏بتعليمات الجهاز الفني، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 21-10 واستمر التفوق في الشوط الثاني مع الإدارة المميزة ‏من جانب ديفيد ديفيز المدير الفني، ليحسم الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 22_26 ويحصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق.