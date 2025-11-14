توروب يصل القاهرة اليوم.. ويقود مران الأهلي غدًا

يصل ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي القاهرة مساء اليوم برفقة طاقمه المعاون، بعد قضاء إجازة لعدة ‏أيام عقب الفوز ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في ملعب محمد بن زايد بالإمارات.‏

ومن المقرر أن يقود توروب مران الفريق غدًا السبت على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة ‏شبيبة القبائل الجزائري، في أولى مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غدًا السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب مباراة الزمالك في ‏نهائي بطولة السوبر المصري.‏

كان الأهلي قد نجح في حسم لقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل عن طريق أشرف بن شرقي ومروان ‏عطية، ليحصد اللقب للمرة السادسة عشرة والخامسة على التوالي.‏

