توروب يصل القاهرة اليوم.. ويقود مران الأهلي غدًا

يصل ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي القاهرة مساء اليوم برفقة طاقمه المعاون، بعد قضاء إجازة لعدة أيام عقب الفوز ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في ملعب محمد بن زايد بالإمارات.
ومن المقرر أن يقود توروب مران الفريق غدًا السبت على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في أولى مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غدًا السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب مباراة الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري.
كان الأهلي قد نجح في حسم لقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل عن طريق أشرف بن شرقي ومروان عطية، ليحصد اللقب للمرة السادسة عشرة والخامسة على التوالي.