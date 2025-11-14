كاستيلو لاعب يد الأهلي: الفوز بالسوبر مجرد بداية

أكد عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق التتويج بكأس السوبر المصري، وأن ‏اللاعبين تعاهدوا على الحفاظ على اللقب وإسعاد الجماهير.

وقال كاستيلو: قبل المباراة النهائية تحدثنا كثيرًا للتأكيد على ضرورة اللعب بشخصية الأهلي وتقديم أقصى ما لدينا من أجل إسعاد الجماهير والحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

وأضاف: كنا مستعدين للمباراة النهائية، وديفيد ديفيز المدير الفني تحدث معنا قبل التوجه للصالة وشدد على ضرورة التركيز في النهائي وعدم ارتكاب الأخطاء من أجل تحقيق اللقب وإسعاد جماهير الأهلي.

وشدد على أن الجيل الحالي من اللاعبين نجح في تحقيق العديد من الإنجازات، ويسعى إلى كتابة المزيد من النجاحات ووضع الأهلي في مكانته المستحقة على كافة المستويات، مؤكدا أن الفوز بالسوبر المصري مجرد بداية للفوز بالمزيد من البطولات.