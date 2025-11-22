قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية
موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد فى دور المجموعات بالكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يواجه فريق زيسكو يونايتد الزامبي، في اللقاء المقرر إقامته مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير لبداية قوية للفارس الأبيض في مشواره القاري.

مواجهة قوية في المجموعة الرابعة

يخوض الزمالك المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي. ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، من أجل وضع قدم قوية في طريق المنافسة على التأهل للدور التالي، خاصة أن مباريات الجولة الأولى دائمًا ما تكون مؤثرة في مسار المجموعة.

طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة اللقاء

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، حيث يقود المواجهة الحكم الجيبوتي محمد ديراني كحكم ساحة، ويعاونه كل من ليبان عبد الرازق أحمد ورشيد وايس بوراله كمساعدين، بينما تم إسناد مهمة الحكم الرابع إلى محمود ناصر حسين. كما تم تعيين الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على اللقاء لمتابعة الجوانب التنظيمية.

وصول بعثة زيسكو واستعداداتها

وصلت بعثة فريق زيسكو يونايتد إلى القاهرة صباح يوم الخميس، حيث تم تسكين اللاعبين والجهاز الفني في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة، كما خاض الفريق تدريباته التحضيرية استعدادًا للمواجهة المرتقبة، في ظل رغبة واضحة لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.

تكريم الراحل محمد صبري

في لفتة وفاء مؤثرة، وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب إدارة الزمالك بتكريم نجم الفريق السابق محمد صبري، حيث ستُقام دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة، مع عرض صورته على شاشات الاستاد. كما سيرتدي لاعبو الزمالك قمصانًا خاصة تحمل صورة اللاعب وعبارة “وداعًا محمد صبري” أثناء الإحماء، إلى جانب ارتداء الشارات السوداء خلال اللقاء، تقديرًا لمسيرته وإسهاماته الكبيرة داخل القلعة البيضاء.

ويأمل جمهور الزمالك أن تكون هذه المباراة بداية قوية تعكس طموحات الفريق في المنافسة على لقب البطولة القارية


 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

