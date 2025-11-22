موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد فى دور المجموعات بالكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يواجه فريق زيسكو يونايتد الزامبي، في اللقاء المقرر إقامته مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير لبداية قوية للفارس الأبيض في مشواره القاري.

مواجهة قوية في المجموعة الرابعة

يخوض الزمالك المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي. ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، من أجل وضع قدم قوية في طريق المنافسة على التأهل للدور التالي، خاصة أن مباريات الجولة الأولى دائمًا ما تكون مؤثرة في مسار المجموعة.

طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة اللقاء

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، حيث يقود المواجهة الحكم الجيبوتي محمد ديراني كحكم ساحة، ويعاونه كل من ليبان عبد الرازق أحمد ورشيد وايس بوراله كمساعدين، بينما تم إسناد مهمة الحكم الرابع إلى محمود ناصر حسين. كما تم تعيين الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على اللقاء لمتابعة الجوانب التنظيمية.

وصول بعثة زيسكو واستعداداتها

وصلت بعثة فريق زيسكو يونايتد إلى القاهرة صباح يوم الخميس، حيث تم تسكين اللاعبين والجهاز الفني في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة، كما خاض الفريق تدريباته التحضيرية استعدادًا للمواجهة المرتقبة، في ظل رغبة واضحة لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.

تكريم الراحل محمد صبري

في لفتة وفاء مؤثرة، وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب إدارة الزمالك بتكريم نجم الفريق السابق محمد صبري، حيث ستُقام دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة، مع عرض صورته على شاشات الاستاد. كما سيرتدي لاعبو الزمالك قمصانًا خاصة تحمل صورة اللاعب وعبارة “وداعًا محمد صبري” أثناء الإحماء، إلى جانب ارتداء الشارات السوداء خلال اللقاء، تقديرًا لمسيرته وإسهاماته الكبيرة داخل القلعة البيضاء.

ويأمل جمهور الزمالك أن تكون هذه المباراة بداية قوية تعكس طموحات الفريق في المنافسة على لقب البطولة القارية



