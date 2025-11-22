قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أفضل وصفة دايت بدون حرمان.. سلطة البروتين الدافئة تثير اهتمام خبراء التغذية

أسماء عبد الحفيظ

خلال الأشهر الأخيرة، انتشرت على منصات التواصل وصفة سلطة البروتين الدافئة، والتي وصفها كثيرون بأنها أفضل وصفة دايت لعام 2025 نظرًا لقدرتها على الإشباع وتوفير قيمة غذائية عالية دون سعرات مرتفعة، للشيف سالى فؤاد.

وقد لاقت هذه الوصفة إعجاب مستخدمين من فئات متعددة، خصوصًا الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الالتزام بالرجيم بسبب الشعور الدائم بالجوع.

يرى خبراء التغذية أن السر وراء انتشار سلطة البروتين الدافئة هو أنها تجمع بين عنصرين نادرين:

  • طعم مشبع وقوي
  • سعرات حرارية منخفضة

وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يريد خسارة الوزن دون حرمان أو تناول أطعمة بلا طعم.

مكونات الوصفة التي أشاد بها الخبراء

سلطة البروتين الدافئة

تتكون الوصفة من:

  • كوب عدس مسلوق
  • قطعة دجاج مشوية
  • طماطم وخيار
  • سبانخ أو جرجير
  • ملعقة زيت زيتون
  • عصير ليمون
  • رشة كمون

ويشير متخصصون إلى أن العدس يلعب دورًا مهمًا في منح الجسم شعورًا طويلًا بالشبع، بسبب محتواه المرتفع من الألياف.

فوائد غذائية متعددة

سلطة البروتين الدافئة

بحسب أخصائيي التغذية، تقدم هذه الوجبة:

  • بروتين متوازن نباتي + حيواني
  • سعرات حرارية محدودة
  • تعزيز طبيعي لعملية الحرق
  • تقليل الرغبة في السكريات
  • تحسين الهضم

ويؤكد الخبراء أن تناول هذه الوجبة 3 مرات أسبوعيًا قد يساعد في خسارة الوزن بشكل ملحوظ.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

رحمة محسن

رحمة محسن: أعمالي اللي بتاجر فيها مع ربنا محاوطاني

محمد النقلي

المخرج محمد النقلي يكشف عن مكتب ينتحل اسمه ويخدع المواهب بمحافظة الإسكندرية

ألفت عمر

هعمل كوميدي.. ألفت عمر تتحدث عن أعمالها الفنية المقبلة| خاص

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

