أفضل وصفة دايت بدون حرمان.. سلطة البروتين الدافئة تثير اهتمام خبراء التغذية

خلال الأشهر الأخيرة، انتشرت على منصات التواصل وصفة سلطة البروتين الدافئة، والتي وصفها كثيرون بأنها أفضل وصفة دايت لعام 2025 نظرًا لقدرتها على الإشباع وتوفير قيمة غذائية عالية دون سعرات مرتفعة، للشيف سالى فؤاد.

وقد لاقت هذه الوصفة إعجاب مستخدمين من فئات متعددة، خصوصًا الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الالتزام بالرجيم بسبب الشعور الدائم بالجوع.

يرى خبراء التغذية أن السر وراء انتشار سلطة البروتين الدافئة هو أنها تجمع بين عنصرين نادرين:

طعم مشبع وقوي

سعرات حرارية منخفضة

وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يريد خسارة الوزن دون حرمان أو تناول أطعمة بلا طعم.

مكونات الوصفة التي أشاد بها الخبراء

سلطة البروتين الدافئة

تتكون الوصفة من:

كوب عدس مسلوق

قطعة دجاج مشوية

طماطم وخيار

سبانخ أو جرجير

ملعقة زيت زيتون

عصير ليمون

رشة كمون

ويشير متخصصون إلى أن العدس يلعب دورًا مهمًا في منح الجسم شعورًا طويلًا بالشبع، بسبب محتواه المرتفع من الألياف.

فوائد غذائية متعددة

سلطة البروتين الدافئة

بحسب أخصائيي التغذية، تقدم هذه الوجبة:

بروتين متوازن نباتي + حيواني

سعرات حرارية محدودة

تعزيز طبيعي لعملية الحرق

تقليل الرغبة في السكريات

تحسين الهضم

ويؤكد الخبراء أن تناول هذه الوجبة 3 مرات أسبوعيًا قد يساعد في خسارة الوزن بشكل ملحوظ.