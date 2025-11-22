اليوم.. الاجتماع الفني قبل مواجهة المصري وكايزر تشيفز

يُعقد اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بالمباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري وضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويهدف الاجتماع إلى الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بالمواجهة، بما في ذلك الزي الرسمي للفريقين، مواعيد الوصول إلى الملعب، والتعليمات الخاصة بالجوانب الأمنية والتنظيمية.

المصري يبدأ مشواره في دور المجموعات

يفتتح النادي المصري مشواره في دور المجموعات من البطولة القارية بمواجهة قوية أمام كايزر تشيفز، في اللقاء المقرر إقامته في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد السويس الجديد. وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريق البورسعيدي، حيث يسعى لتحقيق بداية قوية تعزز من حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي، خاصة في ظل قوة المجموعة وصعوبة منافسيه.

الطاقم التحكيمي للمباراة

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن تعيين طاقم تحكيم من دولة ليبيريا لإدارة اللقاء. ويتولى الحكم واشنطن دولو قيادة المباراة كحكم للساحة، ويعاونه إبراهيم جرانت كمساعد أول وتوماس كونيه كمساعد ثانٍ، بينما يقوم إيمانويل مينساه بدور الحكم الرابع. كما تم تكليف الأوغندي هارونا ماواندا بمهمة مراقب اللقاء، في حين يشغل الجامبي مصطفى جالو منصب المنسق العام، ويتولى النيجيري أودوتشي جوان مسؤولية التنسيق الأمني للمباراة.

تفاصيل مجموعة الزمالك والمصري

أسفرت قرعة دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أُجريت في استوديوهات سوبر سبورت بمدينة جوهانسبرج، عن وجود النادي المصري في المجموعة الرابعة. وتضم المجموعة إلى جانبه كلًا من نادي الزمالك المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، في مجموعة قوية يتوقع أن تشهد منافسة محتدمة بين الفرق الأربعة على بطاقة التأهل



