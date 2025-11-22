قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل دعاء قيام الليل يغير القدر؟.. 6 أسباب تجعلك لا تفوته
في ذكري رحيله.. شقيق محمد رحيم يثير الجدل: خططوا لنهايتك وأكلوا لحمك حي
مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة
ترامب يعلن إنهاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في ولاية مينيسوتا
مارجوري تايلور جرين تعلن استقالتها من الكونجرس .. ماذا يحدث؟
وفد عسكري يزور روسيا لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية الأوكرانية
رئيس فنزويلا يوجه نداء عاجلا للطلاب الأمريكيين
عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 نوفمبر
خالد سليم برفقة نيللي..تحفة حقيقية من الفن الجميل
الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل
حاتم باشات: أجور المرتزقة اليومية في السودان تصل إلى 3 آلاف دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. الاجتماع الفني قبل مواجهة المصري وكايزر تشيفز

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
رباب الهواري

يُعقد اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بالمباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري وضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

ويهدف الاجتماع إلى الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بالمواجهة، بما في ذلك الزي الرسمي للفريقين، مواعيد الوصول إلى الملعب، والتعليمات الخاصة بالجوانب الأمنية والتنظيمية.

المصري يبدأ مشواره في دور المجموعات

يفتتح النادي المصري مشواره في دور المجموعات من البطولة القارية بمواجهة قوية أمام كايزر تشيفز، في اللقاء المقرر إقامته في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد السويس الجديد. وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريق البورسعيدي، حيث يسعى لتحقيق بداية قوية تعزز من حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي، خاصة في ظل قوة المجموعة وصعوبة منافسيه.

الطاقم التحكيمي للمباراة

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن تعيين طاقم تحكيم من دولة ليبيريا لإدارة اللقاء. ويتولى الحكم واشنطن دولو قيادة المباراة كحكم للساحة، ويعاونه إبراهيم جرانت كمساعد أول وتوماس كونيه كمساعد ثانٍ، بينما يقوم إيمانويل مينساه بدور الحكم الرابع. كما تم تكليف الأوغندي هارونا ماواندا بمهمة مراقب اللقاء، في حين يشغل الجامبي مصطفى جالو منصب المنسق العام، ويتولى النيجيري أودوتشي جوان مسؤولية التنسيق الأمني للمباراة.

تفاصيل مجموعة الزمالك والمصري

أسفرت قرعة دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أُجريت في استوديوهات سوبر سبورت بمدينة جوهانسبرج، عن وجود النادي المصري في المجموعة الرابعة. وتضم المجموعة إلى جانبه كلًا من نادي الزمالك المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، في مجموعة قوية يتوقع أن تشهد منافسة محتدمة بين الفرق الأربعة على بطاقة التأهل


 

المصري البورسعيدي الكونفدرالية كايزر تشيفز اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

المتهمين

30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام

وفاة مهندس مصري وزوجته وطفله في حادث تصادم بـ مكة المكرمة

وفاة مهندس مصري وزوجته وطفلهما في حادث تصادم بـ مكة

المتهمين

ألعاب غير أخلاقية ومنافسات سيئة الأدب | أولياء أمور الطلاب ضحايا المدرسة الدولية يكشفون لـ “صدى البلد” تفاصيل مروعة

أحمد سعد

أحيا زفاف ابن ريم مصطفى.. أول ظهور لـ أحمد سعد بعد حادث العين السخنة

المدرسة الدولية

غلق منطقة الألعاب | ماذا قررت مدرسة السلام الدولية بعد الاعتداء على طلابها؟

صورة المتهمين

مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام

التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام

المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

أموال

تأييد منع متهم وزوجته من التصرف في أموالهم بقضية مصر للمقاصة | تفاصيل

أموال

تفاصيل منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال

أرشيفية

حبس ديلر مخدرات لاتهامه بـغسل 140مليون جنيه

بالصور

مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة

مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله
مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله
مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله

الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل

خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة
خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة
خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة

سر المطاعم..مكون بسيط يحقق نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها
سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها
سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

برج الحمل حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 .. احتضن شريكك اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

كنز العراق

بعد ضجة الـ176سبيكة.. التحقيق يكشف حقيقة صادمة وراء كنز الخانوكة

معتمر وزوجته

بعد ما خلى الناس تعيط.. حقيقة فيديو الزوج الباكي في الحرم

أحمد سعد

أحيا زفاف ابن ريم مصطفى.. أول ظهور لـ أحمد سعد بعد حادث العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد