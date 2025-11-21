عمرو أديب: اللي عمله ولي العهد السعودي في 48 ساعة بواشنطن هيبان أثره على السعودية في 48 سنة

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن ولقاء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، قائلا :"نجح في تحقيق كل أهدافه، وذهب جلس وقع ونجح، وهذا الشاب فعل كل ما يريد بعزة وكرامة".

واضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"مفتاح زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن لما قال في البيت الأبيض احنا مش جايين نجامل أمريكا أو ترامب انما جايين نشوف المصالح الاقتصادية المشتركة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"الاسرائيلي بيقول لترامب ازاي تديله F35، وترامب قال المملكة العربية السعودية حليف، وده مش لقب مجاملة ده ليه مميزات، واللي عمله ولي العهد السعودي في ٤٨ ساعة بواشنطن هيبان أثره على المملكة السعودية لمدة ٤٨ سنة مقبلة، والرجل يطلب فيطاع، وحد يعرف ياخد الـ F35 من أمريكا".