قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حاجة في علم الغيب.. السقا يكشف حقيقة عودته لطليقته مها الصغير

أحمد السقا مع نزار الفارس
أحمد السقا مع نزار الفارس
سعيد فراج

حل النجم المصري أحمد السقا اليوم الجمعة على شاشة قناة دجلة العراقية في حلقة جديدة من برنامج “تابوو” مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث كشف خلال الحوار اعترافات شخصية صريحة لم تُطرح من قبل، تتعلق بحياته الأسرية، وعلاقاته الاجتماعية، وطبيعة أخطائه ومواقفه تجاه الآخرين، في لقاء حمل وضوحًا وجرأة كبيرة.

وتحدث السقا عن فكرة رجوعه لزوجته قائلاً:«الله أعلم… دي حاجة في علم الغيب. أنا عمري ما قولت لفظ عيب، ولا رفعت يدي على واحدة ست، ولا أختي، ولا بنتي، ولا مراتي. أبي – رحمه الله – رباني على حاجات دي، ودي قاموس بالنسبالي لازم أمشي عليه مش بغيره».

وأضاف عن موقفه من العلاقات النسائية للآخرين:«مش بصاحب الراجل اللي بيتباهي بعلاقاته النسائية، مش بعرفه تاني، لأن ربنا ساتركك تفضح نفسك ليه. مستحيل أكره حد مهما حصل منه، ممكن أتجمد لكن الكره لا… لأن الكره دي كلمة كبيرة أوي».

وتطرّق السقا أيضًا إلى دائرة معارفه، موضحًا:«وأنا دائرة علاقاتي صغيرة، لكن كل مصر أصحابي… أنا مش ملاك، فيّ الطيبة والشر، لكن وصلت لمرحلة من النضج اللي تخليني أسيطر على حتة الشر اللي جوايا».

حلقة أحمد السقا مع نزار الفارس 

وجاءت الحلقة من إخراج المخرج محمد زكريا، الذي نجح في تقديم السقا في إطار بصري وحواري يعكس ثقل الضيف وعمق تصريحاته، لتكون الحلقة واحدة من أبرز حلقات الموسم الحالي من “تابوو”، لما حملته من اعترافات نادرة وصريحة لم تُعرض من قبل.

وتترقّب الأوساط الإعلامية والجمهور بثّ الحلقة كاملة، نظرًا لما حملته من تصريحات مباشرة وصورته أمام الجمهور، التي أكدت على نضجه وسيطرته على حياته الشخصية والاجتماعية.

السقا أحمد السقا الفنان أحمد السقا أعمال أحمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

مقاومة الأنسولين

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

تسلا

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد