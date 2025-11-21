حاجة في علم الغيب.. السقا يكشف حقيقة عودته لطليقته مها الصغير

حل النجم المصري أحمد السقا اليوم الجمعة على شاشة قناة دجلة العراقية في حلقة جديدة من برنامج “تابوو” مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث كشف خلال الحوار اعترافات شخصية صريحة لم تُطرح من قبل، تتعلق بحياته الأسرية، وعلاقاته الاجتماعية، وطبيعة أخطائه ومواقفه تجاه الآخرين، في لقاء حمل وضوحًا وجرأة كبيرة.

وتحدث السقا عن فكرة رجوعه لزوجته قائلاً:«الله أعلم… دي حاجة في علم الغيب. أنا عمري ما قولت لفظ عيب، ولا رفعت يدي على واحدة ست، ولا أختي، ولا بنتي، ولا مراتي. أبي – رحمه الله – رباني على حاجات دي، ودي قاموس بالنسبالي لازم أمشي عليه مش بغيره».

وأضاف عن موقفه من العلاقات النسائية للآخرين:«مش بصاحب الراجل اللي بيتباهي بعلاقاته النسائية، مش بعرفه تاني، لأن ربنا ساتركك تفضح نفسك ليه. مستحيل أكره حد مهما حصل منه، ممكن أتجمد لكن الكره لا… لأن الكره دي كلمة كبيرة أوي».

وتطرّق السقا أيضًا إلى دائرة معارفه، موضحًا:«وأنا دائرة علاقاتي صغيرة، لكن كل مصر أصحابي… أنا مش ملاك، فيّ الطيبة والشر، لكن وصلت لمرحلة من النضج اللي تخليني أسيطر على حتة الشر اللي جوايا».

حلقة أحمد السقا مع نزار الفارس

وجاءت الحلقة من إخراج المخرج محمد زكريا، الذي نجح في تقديم السقا في إطار بصري وحواري يعكس ثقل الضيف وعمق تصريحاته، لتكون الحلقة واحدة من أبرز حلقات الموسم الحالي من “تابوو”، لما حملته من اعترافات نادرة وصريحة لم تُعرض من قبل.

وتترقّب الأوساط الإعلامية والجمهور بثّ الحلقة كاملة، نظرًا لما حملته من تصريحات مباشرة وصورته أمام الجمهور، التي أكدت على نضجه وسيطرته على حياته الشخصية والاجتماعية.