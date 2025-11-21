6 حيل بسيطة لتقليل امتصاص الطعام للزيت.. عشان تحافظي على صحتك

تلجأ العديد من الأمهات إلى البحث عن طرق تساعد على تقليل استهلاك الزيت أثناء الطهي، خاصة مع الأطعمة التي تمتص كميات كبيرة من الدهون مثل الباذنجان والأسماك، لما يسببه الإفراط في الزيوت من أضرار صحية.

طرق تقليل امتصاص الزيوت أثناء الطهي

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الحيل التي تساعد على طهي الطعام بزيت أقل دون التأثير على طعمه، وفقًا لموقع Times of India، بالإضافة إلى نصائح وزارة الصحة والسكان، وتشمل ما يلي :

ـ سلق الطعام قبل القلي:

يُعد سلق الخضروات أو اللحوم قبل قليها من أفضل الطرق لتقليل امتصاص الزيت، إذ يساعد السلق على تقليل حاجة الطعام للدهن أثناء الطهي.

ـ استخدام درجات حرارة عالية:

الطهي على درجة حرارة عالية يقلل من امتصاص الزيت، لذلك يُنصح بالحفاظ على سخونة المطبخ والمقلاة خاصة في فصل الشتاء لضمان قلي صحي وغير دهني.

ـ استعمال مقلاة نظيفة تمامًا:

المقلاة التي تحتوي على رواسب أو بقايا طعام تزيد من استهلاك الزيت، خصوصًا عند تحضير الفطائر أو الأطعمة التي قد تلتصق، ما يؤدي إلى زيادة كمية الزيت المستخدمة.

ـ نقع الباذنجان قبل القلي:

لتقليل امتصاص الباذنجان للزيوت، يُقطع إلى شرائح وتوضع في ماء مغلي مع ملعقتين من الملح حتى يتحول لونه إلى البني، ثم يُصفّى جيدًا قبل القلي.

ـ نقع الأسماك في الخل:

يُفضل نقع السمك في كمية مناسبة من الخل لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل القلي، ما يقلل من امتصاصه للزيوت ويجعله هشًا عند الطهي.

قدّمت وزارة الصحة والسكان عدة إرشادات تساعد في تقليل الدهون أثناء إعداد الطعام، أبرزها:

ـ استبدال القلي بطرق صحية مثل السلق أو البخار.

ـ استخدام الزيوت النباتية الصحية بدلًا من الزبدة والسمن، مثل زيت الذرة، فول الصويا، وعباد الشمس.

ـ تجنب الإكثار من الدهون المشبعة للحفاظ على صحة القلب والوزن.