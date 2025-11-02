قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
أستاذ علوم سياسية: أمريكا عازمة على الذهاب نحو المرحلة الثانية في غزة
دعاء الكرب بعد صلاة العشاء.. 20 دعوة لقضاء الحاجة وتيسير الأمور
مواجهات عنيفة مع فلسطينيين بشمال رام الله وقوات الاحتلال تطلق قنابل غاز
تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 17 يناير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمباراة المصري التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله.

الأهلي النادي الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

نادية الجندي

ببدلة خضراء.. نادية الجندي تشارك إطلالتها في الجزائر

صندوق الأردن للأفلام

صندوق الأردن للأفلام يدعم 25 مشروعا سينمائيا في دورته العاشرة

شريهان

ماجدة خيرالله عن ظهور شيريهان في افتتاح المتحف: رمز التحدي والأمل

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للإنتصار المجيد

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

