أول مدير مجمع صناعي من ذوي الهمم: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لنا .. فيديو

وجه المهندس أحمد ثابت، أول مدير لمجمع صناعي من ذوي الهمم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوفه إلى جانبهم، من خلال دمج ذوي الهمم في المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعديل القانون ومنحهم الفرصة للمشاركة في مجلس النواب.

وأضاف ثابت، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نحو 15 مليون شخص من ذوي الهمم في مصر، موضحًا أن مواجهة المجتمع ومعوقاته كانت تحديًا كبيرًا لهم، لكن في عهد الرئيس السيسي تم تذليل كافة العقبات وتوفير الدورات اللازمة، بالإضافة إلى الكورسات المطلوبة لتأهيل ذوي الهمم للمشاركة في المجتمع.

وأوضح أحمد ثابت أن تجربة توليه إدارة مجمع صناعي كانت بمثابة تحدٍ كبير، حيث يقوم المركز بـ تجفيف الحاصلات الزراعية، خاصة الطماطم، مؤكدًا أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تصدير الطماطم المجففة، وأن الطلب عليها مرتفع عالميًا.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية أثرت على موسم الطماطم وأدت إلى انخفاض أسعاره مقارنة بالمواسم الماضية، لافتًا إلى أن منطقة الأقصر تتمتع بعدد ساعات عالية من أشعة الشمس الساطعة، ما يساعد على تجفيف الطماطم بكفاءة.

وأردف أحمد ثابت أن الهدف أن يكون المجمع الرقم واحد عالميًا في تصدير الطماطم المجففة، مؤكدًا أن هناك القدرة على تجفيف المانجو والكركديه والتمر وغيرها من الفواكه والخضروات، لتلبية الطلب المحلي والدولي.