أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
توك شو

أول مدير مجمع صناعي من ذوي الهمم: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لنا .. فيديو

محمد شحتة

وجه المهندس أحمد ثابت، أول مدير لمجمع صناعي من ذوي الهمم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوفه إلى جانبهم، من خلال دمج ذوي الهمم في المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعديل القانون ومنحهم الفرصة للمشاركة في مجلس النواب.

وأضاف ثابت، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نحو 15 مليون شخص من ذوي الهمم في مصر، موضحًا أن مواجهة المجتمع ومعوقاته كانت تحديًا كبيرًا لهم، لكن في عهد الرئيس السيسي تم تذليل كافة العقبات وتوفير الدورات اللازمة، بالإضافة إلى الكورسات المطلوبة لتأهيل ذوي الهمم للمشاركة في المجتمع.

وأوضح أحمد ثابت أن تجربة توليه إدارة مجمع صناعي كانت بمثابة تحدٍ كبير، حيث يقوم المركز بـ تجفيف الحاصلات الزراعية، خاصة الطماطم، مؤكدًا أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تصدير الطماطم المجففة، وأن الطلب عليها مرتفع عالميًا.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية أثرت على موسم الطماطم وأدت إلى انخفاض أسعاره مقارنة بالمواسم الماضية، لافتًا إلى أن منطقة الأقصر تتمتع بعدد ساعات عالية من أشعة الشمس الساطعة، ما يساعد على تجفيف الطماطم بكفاءة.

وأردف أحمد ثابت أن الهدف أن يكون المجمع الرقم واحد عالميًا في تصدير الطماطم المجففة، مؤكدًا أن هناك القدرة على تجفيف المانجو والكركديه والتمر وغيرها من الفواكه والخضروات، لتلبية الطلب المحلي والدولي.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

نونو سانتوس

صن داونز يفوز على لوبوبو بثلاثية في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

الغندور

الغندور يكشف مفاجأة بشأن مجموعة الأهلي.. تفاصيل

الاهلي

غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.. صور

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

