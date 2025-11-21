المتحدث العسكري : الأرض المصرية ليست سلعة والكرامة ليست اختيارا .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري إن تصريحات المتحدث العسكري، العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، التي أُذيعت على قناة العربية، قد بثت من جديد روح العزة والكرامة في قلوب المصريين، وأعادت لنا الذاكرة عن السادس من أكتوبر.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» أن تصريحات المتحدث العسكري أعادت التأكيد على أن الأرض المصرية ليست سلعة تُباع، وأن الكرامة ليست اختيار، بل مبدأ لا يمكن التفاوض عليه.

وأضاف بكري أن الجيش المصري أكثر من مجرد مؤسسة عسكرية، إنه تاريخ طويل من التضحيات والبطولات التي سطرها رجال قرروا الدفاع عن وطن عمره سبعة آلاف سنة.

ولفت إلى أن الجيش المصري اليوم، كما في الماضي، يحمل على عاتقه مسؤولية حماية حدود مصر من البحر إلى البر، ومن الشمال إلى الجنوب، وإلى حديث المتحدث العسكري عن جاهزية القوات المسلحة، وتطوير الأسطولين الشمالي والجنوبي.

