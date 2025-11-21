وداعًا للتوك توك من شوارع مصر | سيارات صغيرة بديلة في الجيزة .. ومحافظ سابق: هذه ضوابط نجاح المبادرة

في وقت تتسارع فيه خطط محافظة الجيزة لاستبدال مركبات التوك توك بسيارات صغيرة أكثر أمانًا وتنظيمًا، برزت أسئلة واسعة بين السائقين وأهالي الأحياء حول مستقبل هذه المبادرة، وإمكانية تعميمها على باقي المحافظات، ومدى قدرة الدولة على ضبط الفوضى المرتبطة بانتشار التوك توك على مدار سنوات.

وبين تعليقات المسئولين وتصريحات التنفيذيين، جاء رأي اللواء أحمد ضيف صقر، نائب محافظ القاهرة الأسبق محافظ الغربية الأسبق، ليضع رؤية أمنية وإدارية أكثر وضوحًا للمشهد، خصوصًا فيما يتعلق بقدرة الدولة على التعامل مع هذا الملف الشائك وتقنين وضعه.



خطوة في الاتجاه الصحيح

ويرى اللواء أحمد ضيف صقر، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن الدولة تمتلك الأدوات الكاملة التي تمكّنها من تنظيم هذا القطاع بشكل فعّال، سواء من خلال إجراءات التقنين، أو عبر طرح بدائل حضارية تضمن استمرار فرص العمل دون الإضرار بانسياب الحركة داخل الشوارع. ويعتبر أن مبادرة الجيزة خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق في محافظات أخرى، بشرط أن تستند إلى دراسة واقعية تربط بين احتياجات المواطنين وقدرة السائقين على تحمل التكلفة، إضافة إلى توفير مسارات تمويل ميسرة مع ضمان التزام الجميع بإجراءات الترخيص.



مركبة حضارية صغيرة تعمل بالغاز والبنزين

ويشدد صقر على أن الدولة ليست في مواجهة مع سائقي التوك توك، وإنما في مواجهة الفوضى التي نتجت عن غياب التنظيم لفترات طويلة، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يحتاج توازنًا بين البعد الاجتماعي والبعد الأمني والمروري، وهو ما تحقق بالفعل في مبادرة الجيزة التي بدأت من خلال طرح مركبة حضارية صغيرة كبديل معتمد من المرور، تعمل بالغاز والبنزين، ويمكنها التحرك بسهولة داخل الشوارع الضيقة دون التسبب في عشوائية أو ازدحام.



ويؤكد اللواء صقر أن تعميم المبادرة ممكن، لكنه يحتاج إلى خطة زمنية واضحة، ودعم حكومي مباشر، وأهم من ذلك إشراك السائقين في تفاصيل التحول حتى لا يشعروا بأنهم خارج المعادلة. فالمشكلة على حد وصفه ليست في المركبة نفسها، بل في غياب التنظيم، ومع توافر البديل الرسمي والمحترم، يمكن للدولة أن تنهي الفوضى دون الإضرار بمصادر رزق آلاف الأسر.

ويبدو أن محافظة الجيزة بدأت بالفعل تطبيق هذا النموذج، إذ أعلن المحافظ المهندس عادل النجار بدء تنفيذ الخطة على أرض الواقع، بعد دراسة موسعة شملت البدائل العملية للتوك توك وتأثيره على الحركة المرورية، بما يمهّد لإطلاق منظومة نقل حديثة ترفع مستوى الخدمات وتحسّن جودة الحياة اليومية للمواطنين.