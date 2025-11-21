قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
تحقيقات وملفات

وداعًا للتوك توك من شوارع مصر | سيارات صغيرة بديلة في الجيزة .. ومحافظ سابق: هذه ضوابط نجاح المبادرة

التوك توك الجديد
التوك توك الجديد
أحمد العيسوي

في وقت تتسارع فيه خطط محافظة الجيزة لاستبدال مركبات التوك توك بسيارات صغيرة أكثر أمانًا وتنظيمًا، برزت أسئلة واسعة بين السائقين وأهالي الأحياء حول مستقبل هذه المبادرة، وإمكانية تعميمها على باقي المحافظات، ومدى قدرة الدولة على ضبط الفوضى المرتبطة بانتشار التوك توك على مدار سنوات. 

وبين تعليقات المسئولين وتصريحات التنفيذيين، جاء رأي اللواء أحمد ضيف صقر، نائب محافظ القاهرة الأسبق محافظ الغربية الأسبق، ليضع رؤية أمنية وإدارية أكثر وضوحًا للمشهد، خصوصًا فيما يتعلق بقدرة الدولة على التعامل مع هذا الملف الشائك وتقنين وضعه.

 خطوة في الاتجاه الصحيح

ويرى اللواء أحمد ضيف صقر، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن الدولة تمتلك الأدوات الكاملة التي تمكّنها من تنظيم هذا القطاع بشكل فعّال، سواء من خلال إجراءات التقنين، أو عبر طرح بدائل حضارية تضمن استمرار فرص العمل دون الإضرار بانسياب الحركة داخل الشوارع. ويعتبر أن مبادرة الجيزة خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق في محافظات أخرى، بشرط أن تستند إلى دراسة واقعية تربط بين احتياجات المواطنين وقدرة السائقين على تحمل التكلفة، إضافة إلى توفير مسارات تمويل ميسرة مع ضمان التزام الجميع بإجراءات الترخيص.

مركبة حضارية صغيرة تعمل بالغاز والبنزين

ويشدد صقر على أن الدولة ليست في مواجهة مع سائقي التوك توك، وإنما في مواجهة الفوضى التي نتجت عن غياب التنظيم لفترات طويلة، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يحتاج توازنًا بين البعد الاجتماعي والبعد الأمني والمروري، وهو ما تحقق بالفعل في مبادرة الجيزة التي بدأت من خلال طرح مركبة حضارية صغيرة كبديل معتمد من المرور، تعمل بالغاز والبنزين، ويمكنها التحرك بسهولة داخل الشوارع الضيقة دون التسبب في عشوائية أو ازدحام.

 ويؤكد اللواء صقر أن تعميم المبادرة ممكن، لكنه يحتاج إلى خطة زمنية واضحة، ودعم حكومي مباشر، وأهم من ذلك إشراك السائقين في تفاصيل التحول حتى لا يشعروا بأنهم خارج المعادلة. فالمشكلة على حد وصفه ليست في المركبة نفسها، بل في غياب التنظيم، ومع توافر البديل الرسمي والمحترم، يمكن للدولة أن تنهي الفوضى دون الإضرار بمصادر رزق آلاف الأسر.

ويبدو أن محافظة الجيزة بدأت بالفعل تطبيق هذا النموذج، إذ أعلن المحافظ المهندس عادل النجار بدء تنفيذ الخطة على أرض الواقع، بعد دراسة موسعة شملت البدائل العملية للتوك توك وتأثيره على الحركة المرورية، بما يمهّد لإطلاق منظومة نقل حديثة ترفع مستوى الخدمات وتحسّن جودة الحياة اليومية للمواطنين.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

نونو سانتوس

صن داونز يفوز على لوبوبو بثلاثية في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

الغندور

الغندور يكشف مفاجأة بشأن مجموعة الأهلي.. تفاصيل

الاهلي

غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.. صور

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد