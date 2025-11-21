عمرو أديب: النص الأولاني في انتخابات مجلس النواب اطّهر

أكد الإعلامي عمرو أديب، الدولة المصرية تتحرك بقوة في ملف الانتخابات البرلمانية 2025، من خلال إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025.

أديب: النص الأولاني في انتخابات مجلس النواب اطّهر

وأكد الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، :"احنا ليه مش عارفين نعمل كده وايه اللي فينا كأحزاب وشعب وكله والريس قال للناس لا تنتخب حد علشان فلوس".

وأضاف أديب عبر برنامج الحكاية، أن “النص الأولاني في انتخابات مجلس النواب تم تطهيره وارجوكم كفاية بقي في المرحلة الثانية والخناقة كانت بين الأحزاب الكبيرة ، ويلا انزل على الأرض واشتغل واعمل معركة ديمقراطية”.

عمرو أديب: ما فعله السيسي سلط الضوء على تجاوزات النواب

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أن :"اللي عمله الريس خلى كل واحد متحسب وسلط الضوء على التجاوز الي في انتخابات مجلس النواب ولا يسمح بأي تجاوز وتحذير واضح".