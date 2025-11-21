قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
أخبار البلد

زودنا الإشراف ومنتظرين نتيجة التحقيقات | بيان جديد من مدرسة السلام بعد الاعتداء على تلاميذها

ياسمين بدوي

نشرت الصفحة الرسمية لمدرسة سيدز الدولية بالسلام على فيس بوك بيانا جديدا بعد ما أثير بشأن الاعتداء على براءة تلاميذها من جانب بعض العاملين.

وقالت المدرسة في بيانها الجديد :

 تؤكد إدارة المدرسة بكل وضوح وثبات أن الطلبة ليسو مجرد متعلمين تحت رعايتنا بل هم أمانة عظيمة في أعناقنا ، ونلتزم بحفظها وصونها ورعايتها رعاية كاملة ، فسلامتهم وكرامتهم وتربيتهم هي مسئولية نؤديها بوعي كامل وحرص لا يقبل التهاون

وتؤكد إدارة المدرسة دعمها الكامل لأولياء الأمور الذين بادروا بإبلاغ السلطات بما آلمهم ، وتثمن حرصهم ومسئوليتهم وصدق مخاوفهم تجاه أبنائهم بما يستوجب ان نقف جميعا إلى جانبهم ونؤازرهم وندعمهم ونتخذ كل ما يلزم من تدابير لصونهم

وتشعر الإدارة بما يشعر باقي أولياء الأمور من قلق جراء ما تم تداوله فنحن إلى جانبكم ولسنا بمعزل عنكم وندرك تماما ما يساوركم من مخاوف مشروعة نابعة من محبتكم وحرصكم الطبيعي على سلامة أبنائكم وهو شعور نوليه كامل الاعتبار والاهتمام

نطمئن أولياء الأمور بأن منظومة الامن والسلامة مفعلة وفق أعلى معايير الجودة ، وعلى الرغم من أن المدرسة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة ، إلا أن الإدارة باشرت وبشكل فوري اجراءا التحقيق الادارس الداخلي للتحقق من مدرى الالازام بالسياسات والاحراءات الداخلية ، وبيان ما إذا كانت هناك أي ملاحظات او ثغرات تتطلب المعالجة قبل عودة الطلاب يوم الاحد

وتود إدارة المدرسة الايضاح انها لا تدافع بأي حال من الأحوال عن الجريمة او عن أي شخص قد يثبت تورطه إلا أنه من الواجب الان هو انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية

ومن جانبنا أيضا قمنا على الفور باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز منظومة الامن والسلامة داخل الحرم المدرسي تشمل :

- زيادة الاشراف على الطلاب في جميع الأوقات
- قصر التواجد في بعض المرافق على الكوادر النسائية فقط
- رفع مستوى الرقابة التكنولوجية داخل الحرم المدرسي
- العمل على تنفيذ برنامج توعوي للمشرفين وللطلاب حول السلوكيات الامنة داخل المدرسة بمعرفة متخصصين بالتعاون مع جهاز الامومة والطفولة

وتؤكد إدارة المدرسة انها ستواصل متابعة الأمر بكل مسئولية وحرص وستقوم بإحاطة أولياء الأمور بأي مستجدات فور ورودها من الجهات المختصة او من نتائج التحقيق الإداري الداخلي

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

احمد العوضي

أحمد العوضي يدعم رحمة محسن بعد فوزها بجائزه ذا بيست

الدكتور حسب الله الكفراوي

عبدالعزيز الكفراوي يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل “وزير الغلابة” بكلمات مؤثرة

آيتن عامر

مفاجأة داخل الكواليس.. فريق عمل "كلهم بيحبوا مودي" يحتفلون بعيد ميلاد آيتن عامر

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

