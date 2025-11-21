زودنا الإشراف ومنتظرين نتيجة التحقيقات | بيان جديد من مدرسة السلام بعد الاعتداء على تلاميذها

نشرت الصفحة الرسمية لمدرسة سيدز الدولية بالسلام على فيس بوك بيانا جديدا بعد ما أثير بشأن الاعتداء على براءة تلاميذها من جانب بعض العاملين.

وقالت المدرسة في بيانها الجديد :

تؤكد إدارة المدرسة بكل وضوح وثبات أن الطلبة ليسو مجرد متعلمين تحت رعايتنا بل هم أمانة عظيمة في أعناقنا ، ونلتزم بحفظها وصونها ورعايتها رعاية كاملة ، فسلامتهم وكرامتهم وتربيتهم هي مسئولية نؤديها بوعي كامل وحرص لا يقبل التهاون

وتؤكد إدارة المدرسة دعمها الكامل لأولياء الأمور الذين بادروا بإبلاغ السلطات بما آلمهم ، وتثمن حرصهم ومسئوليتهم وصدق مخاوفهم تجاه أبنائهم بما يستوجب ان نقف جميعا إلى جانبهم ونؤازرهم وندعمهم ونتخذ كل ما يلزم من تدابير لصونهم

وتشعر الإدارة بما يشعر باقي أولياء الأمور من قلق جراء ما تم تداوله فنحن إلى جانبكم ولسنا بمعزل عنكم وندرك تماما ما يساوركم من مخاوف مشروعة نابعة من محبتكم وحرصكم الطبيعي على سلامة أبنائكم وهو شعور نوليه كامل الاعتبار والاهتمام

نطمئن أولياء الأمور بأن منظومة الامن والسلامة مفعلة وفق أعلى معايير الجودة ، وعلى الرغم من أن المدرسة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة ، إلا أن الإدارة باشرت وبشكل فوري اجراءا التحقيق الادارس الداخلي للتحقق من مدرى الالازام بالسياسات والاحراءات الداخلية ، وبيان ما إذا كانت هناك أي ملاحظات او ثغرات تتطلب المعالجة قبل عودة الطلاب يوم الاحد

وتود إدارة المدرسة الايضاح انها لا تدافع بأي حال من الأحوال عن الجريمة او عن أي شخص قد يثبت تورطه إلا أنه من الواجب الان هو انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية

ومن جانبنا أيضا قمنا على الفور باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز منظومة الامن والسلامة داخل الحرم المدرسي تشمل :

- زيادة الاشراف على الطلاب في جميع الأوقات

- قصر التواجد في بعض المرافق على الكوادر النسائية فقط

- رفع مستوى الرقابة التكنولوجية داخل الحرم المدرسي

- العمل على تنفيذ برنامج توعوي للمشرفين وللطلاب حول السلوكيات الامنة داخل المدرسة بمعرفة متخصصين بالتعاون مع جهاز الامومة والطفولة

وتؤكد إدارة المدرسة انها ستواصل متابعة الأمر بكل مسئولية وحرص وستقوم بإحاطة أولياء الأمور بأي مستجدات فور ورودها من الجهات المختصة او من نتائج التحقيق الإداري الداخلي