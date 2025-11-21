أسبابه متعددة.. أحمد السقا يتحدث عن الطلاق بعد أشهر من انفصاله

حلّ الفنان أحمد السقا ضيفا على شاشة قناة “دجلة” العراقية، اليوم الجمعة، في حلقة جديدة من برنامج “تابوو”، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث كشف خلالها عن اعترافات شخصية صريحة لم تُطرح من قبل، تناولت حياته الاجتماعية، ورؤيته لقضايا مجتمعية مهمة.

وتطرق السقا للحديث عن انتشار حالات الطلاق في المجتمع، مؤكدًا: «كنت أفكر في هذا السؤال منذ يومين… لا أدري هل هو فيروس منتشر في الجو أم ماذا؟، فهو موجود في المجتمع كله، وأسبابه متعددة، سواء مادية أو عاطفية أو سياسية، وكل شخص له وسيلته، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

وأوضح موقفه من تصور الناس للوسط الفني والإعلامي قائلاً: «أما فكرة القول إن الطلاق منتشر في الوسط الفني أو الرياضي أو الإعلامي؛ فالأمر لا يقتصر علينا، لكن يُسمع أكثر؛ لأننا دائمًا تحت المجهر، كما نقول».