طريقة جديدة لتحضير الدجاج في 15 دقيقة .. وصفة سريعة تشعل السوشيال ميديا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا انتشار طريقة جديدة لتحضير الدجاج في وقت قياسي لا يتجاوز 15 دقيقة، حيث أكد آلاف المستخدمين أنها من أسرع الوصفات التي يمكن تنفيذها يوميًا دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة أو مكونات مرتفعة السعر. وقد لاقت الطريقة رواجًا واسعًا بين الأمهات والطلاب والعاملين بسبب بساطتها ونتيجتها التي تشبه طعم المطاعم.

ما سر سرعة الوصفة الجديدة؟

طريقة جديدة لتحضير الدجاج في 15 دقيقة فقط

كشف الشيف مصطفى العمدة، المتخصص في الأكلات السريعة أن السرّ لا يكمن في المكونات، وإنما في طريقة تقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة جدًا، تمامًا مثل شاورما الفراخ، هذا التقطيع يساعد على نضج الدجاج بسرعة كبيرة، وفي الوقت نفسه يجعله يحتفظ بليونته ونكهته.

ووفقًا للطهاة، فإن الشرائح الرقيقة تمتص التتبيلة في دقائق معدودة، مما يجعل الوصفة مناسبة للأيام التي لا يتوفر فيها وقت كافٍ لتحضير الوجبات التقليدية.

مكونات التتبيلة التي يعتمد عليها الطهاة

تعتمد الوصفة على مكونات متوفرة في كل منزل تقريبًا، وهي:

كوب زبادي

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة خل

نصف ملعقة بابريكا

رشة ثوم بودر وبصل بودر

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة زيت

ويشير الخبراء إلى أن التتبيلة مصممة خصيصًا لتليين الدجاج وإعطائه طعمًا قريبًا من شاورما المطاعم الشهيرة.

طريقة الطهي في 15 دقيقة

تبدأ الخطوة الأولى بتسخين مقلاة واسعة على نار عالية، ثم إضافة شرائح الدجاج مع التقليب المستمر حتى يبدأ لونها في التغير. وبعد مرور 7 دقائق، يوصي الطهاة بإضافة ملعقة صغيرة من الزبدة لإضفاء نكهة غنية وقوام لامع، وهي خطوة أساسية في معظم المطاعم.

ويشير الخبراء إلى أن الاعتماد على حرارة عالية يُعد جزءًا من نجاح الوصفة، حيث يساعد على تحمير السطح دون أن يجف الدجاج من الداخل.