قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة جديدة لتحضير الدجاج في 15 دقيقة .. وصفة سريعة تشعل السوشيال ميديا

طريقة جديدة لتحضير الدجاج في 15 دقيقة فقط
طريقة جديدة لتحضير الدجاج في 15 دقيقة فقط
أسماء عبد الحفيظ

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا انتشار طريقة جديدة لتحضير الدجاج في وقت قياسي لا يتجاوز 15 دقيقة، حيث أكد آلاف المستخدمين أنها من أسرع الوصفات التي يمكن تنفيذها يوميًا دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة أو مكونات مرتفعة السعر. وقد لاقت الطريقة رواجًا واسعًا بين الأمهات والطلاب والعاملين بسبب بساطتها ونتيجتها التي تشبه طعم المطاعم.

ما سر سرعة الوصفة الجديدة؟

طريقة جديدة لتحضير الدجاج في 15 دقيقة فقط

كشف الشيف مصطفى العمدة، المتخصص في الأكلات السريعة أن السرّ لا يكمن في المكونات، وإنما في طريقة تقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة جدًا، تمامًا مثل شاورما الفراخ، هذا التقطيع يساعد على نضج الدجاج بسرعة كبيرة، وفي الوقت نفسه يجعله يحتفظ بليونته ونكهته.

ووفقًا للطهاة، فإن الشرائح الرقيقة تمتص التتبيلة في دقائق معدودة، مما يجعل الوصفة مناسبة للأيام التي لا يتوفر فيها وقت كافٍ لتحضير الوجبات التقليدية.

مكونات التتبيلة التي يعتمد عليها الطهاة

طريقة جديدة لتحضير الدجاج في 15 دقيقة فقط

تعتمد الوصفة على مكونات متوفرة في كل منزل تقريبًا، وهي:

  • كوب زبادي
  • ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • ملعقة خل
  • نصف ملعقة بابريكا
  • رشة ثوم بودر وبصل بودر
  • ملح وفلفل
  • ملعقة صغيرة زيت

ويشير الخبراء إلى أن التتبيلة مصممة خصيصًا لتليين الدجاج وإعطائه طعمًا قريبًا من شاورما المطاعم الشهيرة.

طريقة الطهي في 15 دقيقة

تبدأ الخطوة الأولى بتسخين مقلاة واسعة على نار عالية، ثم إضافة شرائح الدجاج مع التقليب المستمر حتى يبدأ لونها في التغير. وبعد مرور 7 دقائق، يوصي الطهاة بإضافة ملعقة صغيرة من الزبدة لإضفاء نكهة غنية وقوام لامع، وهي خطوة أساسية في معظم المطاعم.

ويشير الخبراء إلى أن الاعتماد على حرارة عالية يُعد جزءًا من نجاح الوصفة، حيث يساعد على تحمير السطح دون أن يجف الدجاج من الداخل.

الدجاج طريقة جديدة لتحضير الدجاج مواقع التواصل الاجتماعي ما سر سرعة الوصفة الجديدة طعم المطاعم مكونات التتبيلة التي يعتمد عليها الطهاة طريقة الطهي في 15 دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

صندوق الاستثمار في المناخ يختتم ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي

صندوق الاستثمار في المناخ يختتم ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي

أرشيفية

الإمارات تطلق مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ لبنان بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مؤسساته

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد