وائل سعيد يكشف تفاصيل جوزال سيتي أحدث مشاريع معمار المعز بقلب مدينة السادات.. باستثمارات 5 مليارات جنيه

كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية.

وائل سعيد

وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزال سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات.

وصرح سعيد ان مشروع "جوزال سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة، كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات.

وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر .

وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل.

ومن الجدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينة السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات.

كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة.

أحيا حفل إطلاق "جوزال سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء احتفالات عالمية، وقامت بتقديم فقراته الاعلامية نانسي مجدي وبتنظيم المنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس"، كما شارك في إحياء فقرات الحفل DJ عمرو سو، وصمم fire works أحمد جمال وصوت شريف الأغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.