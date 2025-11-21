قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
حوادث

المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة

كتب: مصطفى رجب

اعترف المتهم الثاني أمام النيابة العامة بتفاصيل واقعة الاعتداء على 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات  داخل مدرسة دولية في منطقة السلام.

كشفت التحقيقات الأولية اعتراف أحد المتهمين، وهو عامل في الثلاثينات من عمره، بارتكاب إحدى الوقائع محل التحقيق، فيما تستكمل النيابة سماع أقوال باقي المتهمين دتمهيدًا لانتقال إلى معاينة موقع الأحداث داخل المدرسة.

وقال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، دفاع الضحايا، إن المجني عليهم بينهم أربع طفلات من مرحلة KG2 وطفلة بالصف الأول الابتدائي، مشيرًا إلى أن أعمار المتهمين تتراوح بين 28 و60 عامًا، ويشغلون وظائف عاملين وفرد أمن داخل المدرسة.

وأوضح دفاع الضحايا أن التحقيقات قد تكشف عن ضحايا آخرين، إلى جانب وجود ترابط وعلاقات بين المتهمين في ارتكاب الوقائع على مدار عام كامل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهمين بعد تلقيها بلاغات من أولياء الأمور بقسم شرطة السلام ثاني، أفادوا فيها بتعرض أطفالهم لاعتداءات متكررة وتهديدات داخل أحد الأماكن بالمدرسة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالة المتهمين للنيابة العامة.

