المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة

اعترف المتهم الثاني أمام النيابة العامة بتفاصيل واقعة الاعتداء على 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات داخل مدرسة دولية في منطقة السلام.

كشفت التحقيقات الأولية اعتراف أحد المتهمين، وهو عامل في الثلاثينات من عمره، بارتكاب إحدى الوقائع محل التحقيق، فيما تستكمل النيابة سماع أقوال باقي المتهمين دتمهيدًا لانتقال إلى معاينة موقع الأحداث داخل المدرسة.

وقال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، دفاع الضحايا، إن المجني عليهم بينهم أربع طفلات من مرحلة KG2 وطفلة بالصف الأول الابتدائي، مشيرًا إلى أن أعمار المتهمين تتراوح بين 28 و60 عامًا، ويشغلون وظائف عاملين وفرد أمن داخل المدرسة.

وأوضح دفاع الضحايا أن التحقيقات قد تكشف عن ضحايا آخرين، إلى جانب وجود ترابط وعلاقات بين المتهمين في ارتكاب الوقائع على مدار عام كامل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهمين بعد تلقيها بلاغات من أولياء الأمور بقسم شرطة السلام ثاني، أفادوا فيها بتعرض أطفالهم لاعتداءات متكررة وتهديدات داخل أحد الأماكن بالمدرسة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالة المتهمين للنيابة العامة.