

نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن مصادر أمريكية، القول أن مجموعة من الجنرالات الأمريكيين قد تسافر إلى موسكو في نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية الأوكرانية.

وكان ؛ البيت الأبيض صرح أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية مستمرة وأن هناك خطة يوافق عليها القائد الأمريكي.

فيما ذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق رسميا معلومات عن الخطة الأمريكية.

وقال : هناك بعض الأفكار من الجانب الأمريكي، ولكن لا يتم مناقشة أي شيء بشكل موضوعي في الوقت الحالي. في الوقت نفسه، تحافظ روسيا بشكل كامل على انفتاحها للمفاوضات السلمية وتظل على منصة المناقشات التي جرت بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة في أنكوريج.

وأشار بيسكوف إلى أن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارا مسؤولا ويبدأ في التفاوض، حيث أن مساحة حرية صنع القرار لكييف تتقلص مع فقدان الأراضي.