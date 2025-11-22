قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وفد عسكري يزور روسيا لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية الأوكرانية

محمود نوفل


نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن مصادر أمريكية، القول أن مجموعة من الجنرالات الأمريكيين قد تسافر إلى موسكو في نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية الأوكرانية.

وكان ؛  البيت الأبيض صرح أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية مستمرة وأن هناك خطة يوافق عليها القائد الأمريكي.

فيما ذكر  المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق رسميا معلومات عن الخطة الأمريكية.

وقال  : هناك بعض الأفكار من الجانب الأمريكي، ولكن لا يتم مناقشة أي شيء بشكل موضوعي في الوقت الحالي. في الوقت نفسه، تحافظ روسيا بشكل كامل على انفتاحها للمفاوضات السلمية وتظل على منصة المناقشات التي جرت بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة في أنكوريج.

وأشار  بيسكوف إلى  أن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارا مسؤولا ويبدأ في التفاوض، حيث أن مساحة حرية صنع القرار لكييف تتقلص مع فقدان الأراضي.

