خالد عكاشة: الخطة الأمريكية لغزة ما تزال غامضة والتعقيدات على الأرض كبيرة

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في دفع المجتمع الدولي نحو تبني إطار الخطة الأمريكية للسلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية جاءت استجابة لمطالب وطنية تهدف لتوفير مظلة حماية دولية لأي خطوات تهدف إلى إنهاء الأزمة.

الأوضاع الإنسانية والسياسية

وقال عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد» على فضائية Ten، إن القاهرة نجحت في حشد دعم مجموعة من الحلفاء للمضي قدمًا في هذا التوجه، مؤكداً أن مصر تبذل جهودًا مكثفة للوصول إلى حل شامل للأوضاع الإنسانية والسياسية المعقدة في القطاع.

وضوح المعالجات ضمن الخطة

وأشار إلى أن الخطة الأمريكية المصحوبة بقرار أممي لا تزال غامضة من حيث تفاصيل المهام والصلاحيات، ما قد يؤدي إلى إشكاليات كبيرة عند بدء التنفيذ نظرًا لتعقيدات الواقع على الأرض وعدم وضوح المعالجات ضمن الخطة.

وأضاف أن التحديات لا تقتصر على الإطار الدولي فقط، بل تمتد إلى طرفي النزاع الأساسيين، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على نحو 54% من أراضي غزة، بينما تواصل حركة حماس التمسك بالسلاح، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول الجهة القادرة فعليًا على تنفيذ بنود الخطة.