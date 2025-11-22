قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ديربي أبوظبي بين العين والجزيرة يشعل ملعب هزاع بن زايد

العين الامارتي
العين الامارتي
رباب الهواري

يحتضن ملعب «هزاع بن زايد» في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم السبت مواجهة نارية تجمع بين العين والجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي، في واحدة من أكثر مباريات الموسم ترقبًا وإثارة، نظرًا للتاريخ الحافل بين الفريقين وقوة عناصرهما الفنية.

صراع مصري على أرض الإمارات

تحظى المباراة باهتمام الجماهير المصرية بشكل خاص، حيث تشهد مواجهة مباشرة بين رامي ربيعة مدافع العين، وثنائي الجزيرة محمد النني وإبراهيم عادل، في صدام يزيد من سخونة اللقاء ويمنحه بُعدًا جماهيريًا إضافيًا، خاصة في ظل التألق المنتظر للاعبين المصريين في مثل هذه المواجهات الكبرى.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل العين المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، ويطمح لمواصلة بدايته القوية هذا الموسم، بينما يحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 13 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقلص الفارق مع فرق المقدمة وتعيده بقوة إلى دائرة المنافسة.

أسلحة هجومية قوية

من المتوقع أن يعتمد الفريقان على النهج الهجومي كعادتهما، حيث يقود خط هجوم العين التوجولي لابا كودجو والمغربي سفيان رحيمي، بدعم من كاكو وبلاسيوس، في حين يعول الجزيرة على الثنائي إبراهيم عادل وسايمون بانزا، إلى جانب عبدالله رمضان وبرونو أوليفيرا، ما ينذر بمواجهة مفتوحة وغزيرة بالفرص.

التفوق التاريخي والمواجهات المباشرة

بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية، يتفوق الجزيرة تاريخيًا بفارق طفيف في مباريات الدوري، حيث حقق 13 فوزًا مقابل 12 للعين، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل من أصل 32 مواجهة جمعت الفريقين بدوري المحترفين، ما يعكس تقارب المستوى وصعوبة التنبؤ بنتيجة اللقاء.

طموحات متباينة قبل صافرة البداية

يسعى العين لمعادلة كفة الانتصارات وتعزيز سجله الخالي من الهزائم على ملعبه خلال آخر 9 مباريات، بينما يطمح الجزيرة للحفاظ على تفوقه التاريخي رغم معاناته الهجومية هذا الموسم، في صراع يتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة حتى الدقائق الأخيرة


 

العين الاماراتي الجزيره الاماراتي رامي ربيعة النني اخبار الرياضة

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

محاكمة اللاعب رمضان صبحي

رفع جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحى و3 آخرين لنظر تحديد موعد التأجيل

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

