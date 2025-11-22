ديربي أبوظبي بين العين والجزيرة يشعل ملعب هزاع بن زايد

يحتضن ملعب «هزاع بن زايد» في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم السبت مواجهة نارية تجمع بين العين والجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي، في واحدة من أكثر مباريات الموسم ترقبًا وإثارة، نظرًا للتاريخ الحافل بين الفريقين وقوة عناصرهما الفنية.

صراع مصري على أرض الإمارات

تحظى المباراة باهتمام الجماهير المصرية بشكل خاص، حيث تشهد مواجهة مباشرة بين رامي ربيعة مدافع العين، وثنائي الجزيرة محمد النني وإبراهيم عادل، في صدام يزيد من سخونة اللقاء ويمنحه بُعدًا جماهيريًا إضافيًا، خاصة في ظل التألق المنتظر للاعبين المصريين في مثل هذه المواجهات الكبرى.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل العين المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، ويطمح لمواصلة بدايته القوية هذا الموسم، بينما يحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 13 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقلص الفارق مع فرق المقدمة وتعيده بقوة إلى دائرة المنافسة.

أسلحة هجومية قوية

من المتوقع أن يعتمد الفريقان على النهج الهجومي كعادتهما، حيث يقود خط هجوم العين التوجولي لابا كودجو والمغربي سفيان رحيمي، بدعم من كاكو وبلاسيوس، في حين يعول الجزيرة على الثنائي إبراهيم عادل وسايمون بانزا، إلى جانب عبدالله رمضان وبرونو أوليفيرا، ما ينذر بمواجهة مفتوحة وغزيرة بالفرص.

التفوق التاريخي والمواجهات المباشرة

بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية، يتفوق الجزيرة تاريخيًا بفارق طفيف في مباريات الدوري، حيث حقق 13 فوزًا مقابل 12 للعين، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل من أصل 32 مواجهة جمعت الفريقين بدوري المحترفين، ما يعكس تقارب المستوى وصعوبة التنبؤ بنتيجة اللقاء.

طموحات متباينة قبل صافرة البداية

يسعى العين لمعادلة كفة الانتصارات وتعزيز سجله الخالي من الهزائم على ملعبه خلال آخر 9 مباريات، بينما يطمح الجزيرة للحفاظ على تفوقه التاريخي رغم معاناته الهجومية هذا الموسم، في صراع يتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة حتى الدقائق الأخيرة



