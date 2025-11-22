ترامب يعلن إنهاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في ولاية مينيسوتا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في ولاية مينيسوتا وذلك اعتبارا من الآن .

وفي 11 نوفمبر ؛ تعرضت منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية لهجوم إلكتروني كبير في حيث أكدت السفارة الأمريكية في مقديشو أن الهجوم أسفر عن اختراق البيانات الشخصية لما لا يقل عن 35 ألف متقدم، بينهم آلاف المواطنين الأمريكيين على الأرجح.

ووفقا لتنبيه أمني أصدرته السفارة، فقد اخترق قراصنة مجهولون النظام الإلكتروني، وحصلوا على معلومات حساسة تخص أفرادا تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات إلكترونية صومالية.

وشملت البيانات المكشوفة الأسماء والصور الشخصية وتواريخ وأماكن الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية وعناوين المنازل، بحسب وسائل إعلام صومالية.

وأشارت السفارة إلى أن الوثائق المسربة المتداولة عبر الإنترنت تتطابق على ما يبدو مع أنواع السجلات المخزنة في قاعدة بيانات الهجرة، على الرغم من أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الأشخاص الذين تم اختراق معلوماتهم.