القبة الذهبية.. انتكاسات تواجه تنفيذ درع ترامب بتكلفة 25 مليار دولار



قالت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبناء درع "القبة الذهبية" الصاروخي تشهد عقبات كبيرة، بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوماً، وغياب خطة واضحة لإنفاق أول 25 مليار دولار مخصصة للبرنامج هذا الصيف.

وقال مسؤول أميركي وثلاثة مصادر، طلبوا، إلى جانب باقي المصادر، عدم الكشف عن أسمائهم في ضوء بقاء العديد من جوانب المشروع سرية، إن الإغلاق الحكومي أدى إلى عرقلة عمليات التوظيف، وتسبب في سحب موظفين أساسيين من واجباتهم المعتادة المتمثلة في الموافقة على العقود وتوقيعها.

وقال مصدران من الإدارة فضلاً عن مصدر بالكونجرس، واثنين من المسؤولين التنفيذيين بالقطاع، إن الأمر الأكثر خطورة هو أن المبلغ البالغ 25 مليار دولار المخصص لبناء "القبة الذهبية" كجزء من حزمة تسوية الميزانية التي جرت الموافقة عليها هذا الصيف لم يتحول إلى خطة إنفاق تفصل بالضبط كيفية التصرف في هذه الأموال.