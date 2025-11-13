زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرق الصومال

ضرب زلزال صباح اليوم الخميس منطقة شمال شرق الصومال، بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 166 كيلومتراً شمال شمال غرب مدينة كالولا، وعلى عمق يُقدر بـ10 كيلومترات، مشيرة إلى أن الزلزال كان سطحياً نسبيًا، ما يقلل من احتمالية حدوث أضرار واسعة النطاق.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية جسيمة، بينما تتابع السلطات المحلية الوضع عن كثب لتقييم أي تأثيرات محتملة على القرى والمناطق المحيطة.

ويُذكر أن الصومال تقع ضمن منطقة نشطة جيولوجياً، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية في محيطها، ما يجعلها عرضة لحدوث هزات أرضية متفرقة بين الحين والآخر، غالبًا ما تكون خفيفة إلى متوسطة القوة، ولكنها تثير القلق بين السكان المحليين.

وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة عند حدوث أي هزات أرضية، والابتعاد عن المباني المتهالكة، مع الحرص على البقاء في أماكن آمنة حتى انتهاء الهزات الارتدادية المحتملة