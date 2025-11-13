روبيو: الولايات المتحدة تسعى إلى نهاية سريعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تسعى إلى نهاية سريعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى استمرار المحادثات الدبلوماسية مع الجانب الروسي على مستوى السفارات بهدف خفض التصعيد وفتح قنوات التواصل لتجنب أي مواجهة أوسع في أوروبا.

وأوضح روبيو أن واشنطن ملتزمة بمتابعة الوضع عن كثب، مع الحفاظ على حلفائها في المنطقة وتأمين استقرار الحدود الأوروبية.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه البالغ بشأن الأحداث المتصاعدة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن أي استفزازات روسية في أوروبا قد تزيد من التوتر الدولي، وأن تأثير الأحداث المقلقة في الضفة قد ينعكس سلبًا على الجهود الأمريكية في قطاع غزة.

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة ستبذل كافة الجهود الممكنة لضمان عدم تأثير التوترات الإقليمية على العمليات الإنسانية والأمنية في غزة، مؤكدًا التزام بلاده بالدفاع عن استقرار المنطقة وحماية المدنيين.

وشددت تصريحات الإدارة الأمريكية على ارتباط التحديات الدولية والإقليمية ببعضها البعض، حيث يمكن لأي تصعيد في الضفة الغربية أو في أوروبا أن يعقد جهود الوساطة الدبلوماسية في مناطق النزاع الأخرى.

وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتنسيق الردود ومنع أي تفاقم للأزمات التي قد تؤدي إلى مواجهة أوسع.

يأتي هذا التحرك الأمريكي في وقتٍ تتصاعد فيه المخاوف من أن تؤدي التطورات في مناطق متعددة إلى تقاطع أزمات متشابكة، ما يزيد من صعوبة احتواء النزاعات.

ويرى محللون سياسيون أن تصريحات روبيو ووزير الخارجية تعكس سياسة واشنطن القائمة على الموازنة بين الردع الدبلوماسي والتحذير من أي تصعيد عسكري، في محاولة للضغط على الأطراف المعنية لتهدئة الوضع دون اللجوء إلى التصعيد المباشر.

وتختتم الإدارة الأمريكية جهودها بالتأكيد على أن أي خطوات استفزازية من روسيا في أوروبا، أو تصعيد إضافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستتلقى ردود فعل دبلوماسية وسياسية صارمة، في إطار سعي الولايات المتحدة للحفاظ على سلام واستقرار المناطق الحساسة، مع مراعاة التأثيرات المتبادلة للأزمات على بعضها البعض.