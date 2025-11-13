قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: مشروع تنمية علم الروم يحسن قيمة الجنيه ويحقق التنمية المستدامة
"قدس الأثر ومعهد العظمة".. برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية ينظم ندوة تثقيفية
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ما ينبغي فعله لمن أراد الدخول في صلاة الجماعة ولم يجد مكانا في الصف
عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق سيارة نقل بدمياط يواجه السجن المشدد بالقانون
مجلس السيادة السوداني: القيادة العسكرية تسعى لتجنيب البلاد نزيف الدماء
غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة تُشعل موجة جديدة من التصعيد
الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض
صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس السيادة السوداني: القيادة العسكرية تسعى لتجنيب البلاد نزيف الدماء

البرهان
البرهان
الخارجي

 أكد مجلس السيادة السوداني أن القيادة العسكرية تبذل جهودًا مكثفة ومتواصلة لتجنيب البلاد المزيد من نزيف الدماء، مشددًا على أن الهدف الأسمى للجيش هو الحفاظ على وحدة السودان وأمنه القومي واستقراره الداخلي.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن المؤسسة العسكرية «لا ترفض خيار السلام»، لكنها تتمسك بأن يكون سلامًا عادلاً وشاملاً، يحفظ أرض البلاد ويصون سيادتها وقرارها الوطني المستقل. 

وأضاف البيان أن السودان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب من جميع القوى الوطنية تغليب المصلحة العليا للوطن على الحسابات السياسية الضيقة، والعمل معًا من أجل إنهاء الصراع واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار مجلس السيادة إلى أن تأمين البلاد وحدودها يمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل السودانيين، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تواصل عملياتها لحماية الأمن القومي ومنع تسلل المجموعات المسلحة أو أي تهديدات خارجية من المساس بسيادة الدولة.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى تفهّم طبيعة التحديات التي تواجهها البلاد، وعدم اختزال الأزمة في بعدها العسكري فقط، مؤكدًا أن الحل الحقيقي للأزمة السودانية يجب أن يكون سودانيًّا خالصًا يستند إلى الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة دون تدخلات خارجية.

ويأتي هذا الموقف في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة في المناطق المتأثرة بالنزاع، خاصة في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان. 

وقد أبدت أطراف محلية استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة، شرط أن تضمن هذه المباحثات وقفًا فعليًا للعمليات القتالية وعودة مؤسسات الدولة للعمل الطبيعي.

ويرى مراقبون أن تصريحات مجلس السيادة الأخيرة تمثل رسالة مزدوجة، فهي من جهة تؤكد رغبة الجيش في الحل السلمي، ومن جهة أخرى تشدد على تمسكه بالسيادة الوطنية ورفض أي تسوية تضعف الدولة أو تنتقص من دورها في حماية أراضيها.

 كما تشير إلى أن القيادة العسكرية تحاول تحقيق توازن بين الضغوط الدولية ومسؤوليتها الداخلية في حماية الأمن والاستقرار.

وفي ظل استمرار الأزمة، تتزايد المخاوف من تداعيات إنسانية واقتصادية أعمق إذا لم يتم التوصل إلى تسوية تضمن عودة الهدوء إلى البلاد، فيما يواصل السودانيون التطلع إلى سلامٍ يُعيد للوطن استقراره، ويحفظ دماء أبنائه، ويصون كرامته وسيادته على أراضيه.

البرهان السودان مجلس السيادة إطلاق النار تهديدات خارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

زيزو

تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

رشوة

الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين

ترشيحاتنا

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية

لا يمكن تحت أي ظرف المساس بحدودنا.. لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية.. أهم تصريحات وزير الخارجية

صورة أرشيفية

الذهب يواصل صعوده رغم أنباء إنهاء الإغلاق الأمريكي.. وخبراء يحذرون من تصحيح محتمل في الأسعار

محافظ الغربية

محافظ الغربية يستعرض إنجازات عام من العمل الميداني ويناقش أهم القضايا والتحديات

بالصور

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد