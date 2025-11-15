الصومال وتركيا تبحثان تعزيز العلاقات في الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق

بحث وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق بالصومال أحمد حسن آدم، مع السفير التركي لدى البلاد ألبر أكتاش، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية وموارد الاقتصاد الأزرق في البلاد، بجانب تسريع تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة سابقًا بين وزارة الثروة السمكية والحكومة التركية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الثروة السمكية والاقتصاد بالصومال، اليوم السبت بمكتبه السفير التركي لدى البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأعرب آدم عن شكره وتقديره للحكومة التركية على دعمها المستمر والمتواصل للصومال في مختلف المجالات؛ لاسيما في مجال تنمية واستغلال الثروة السمكية في البلاد.

من جانبه، أكد السفير التركي التزام بلاده بدعم الصومال؛ لاسيما في مجالات التدريب والتعليم وبرامج تنمية الموارد البحرية، مشيرًا إلى استعداد تركيا التام لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.