في ذكري رحيله.. شقيق محمد رحيم يثير الجدل: خططوا لنهايتك وأكلوا لحمك حي
مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة
ترامب يعلن إنهاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في ولاية مينيسوتا
مارجوري تايلور جرين تعلن استقالتها من الكونجرس .. ماذا يحدث؟
وفد عسكري يزور روسيا لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية الأوكرانية
رئيس فنزويلا يوجه نداء عاجلا للطلاب الأمريكيين
عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 نوفمبر
خالد سليم برفقة نيللي..تحفة حقيقية من الفن الجميل
الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل
حاتم باشات: أجور المرتزقة اليومية في السودان تصل إلى 3 آلاف دولار
على طريقة أفلام الجريمة الغامضة.. الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة نادرة لبيكاسو تقدر بـ 700 ألف دولار
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

شهد مشروب ماء الخيار بالليمون صعودًا قويًا خلال الأسابيع الماضية بعدما انتشر بشكل واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، قبل أن يبدأ اكتساب شعبية كبيرة في مصر والدول العربية، ويعزو خبراء التغذية هذا الانتشار إلى فوائده الصحية وسهولة تحضيره، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على الهضم والترطيب.

ما هو سبب انتشار هذا المشروب؟

وفقًا لخبراء الصحة، يجمع المشروب بين ثلاثة عناصر مهمة:

  • سهولة التحضير
  • طعم منعش

فوائد صحية متعددة

كما أنه يُعد بديلاً صحيًا للمشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسب عالية من السكر.

مكونات مشروب الخيار بالليمون وطريقة عمله

يتكون المشروب من:

  • شرائح خيار
  • شرائح ليمون
  • أوراق نعناع
  • ماء بارد

وتُترك المكونات داخل الثلاجة لمدة ساعة إلى ثلاث ساعات، حتى تندمج النكهات وتصبح المياه أكثر ترطيبًا للجسم.

فوائد طبية وفق آراء متخصصين

يؤكد أطباء التغذية أن المشروب يساعد على:

  • تقليل الانتفاخ
  • تحسين عملية الهضم
  • رفع كفاءة الترطيب
  • دعم الجهاز المناعي
  • المساهمة في خسارة الوزن عبر تقليل الشهية

كما يحتوي الخيار على مضادات أكسدة قوية، بينما يمد الليمون الجسم بفيتامين سى.

انتشار واسع على منصات التواصل

تداول المستخدمون صورًا ومقاطع توضح تحضير المشروب، ووجد انتشارًا كبيرًا على إنستغرام و تيك توك بسبب مظهره الجذاب ونتائجه السريعة. وأفاد عدد من المتابعين بأنهم شعروا بخفة وتحسن في الهضم بعد أيام قليلة من اعتماد المشروب ضمن روتينهم اليومي.

