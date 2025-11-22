مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة

شهد مشروب ماء الخيار بالليمون صعودًا قويًا خلال الأسابيع الماضية بعدما انتشر بشكل واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، قبل أن يبدأ اكتساب شعبية كبيرة في مصر والدول العربية، ويعزو خبراء التغذية هذا الانتشار إلى فوائده الصحية وسهولة تحضيره، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على الهضم والترطيب.

ما هو سبب انتشار هذا المشروب؟

مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله

وفقًا لخبراء الصحة، يجمع المشروب بين ثلاثة عناصر مهمة:

سهولة التحضير

طعم منعش

فوائد صحية متعددة

كما أنه يُعد بديلاً صحيًا للمشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسب عالية من السكر.

مكونات مشروب الخيار بالليمون وطريقة عمله

يتكون المشروب من:

شرائح خيار

شرائح ليمون

أوراق نعناع

ماء بارد

وتُترك المكونات داخل الثلاجة لمدة ساعة إلى ثلاث ساعات، حتى تندمج النكهات وتصبح المياه أكثر ترطيبًا للجسم.

فوائد طبية وفق آراء متخصصين

يؤكد أطباء التغذية أن المشروب يساعد على:

تقليل الانتفاخ

تحسين عملية الهضم

رفع كفاءة الترطيب

دعم الجهاز المناعي

المساهمة في خسارة الوزن عبر تقليل الشهية

كما يحتوي الخيار على مضادات أكسدة قوية، بينما يمد الليمون الجسم بفيتامين سى.

انتشار واسع على منصات التواصل

تداول المستخدمون صورًا ومقاطع توضح تحضير المشروب، ووجد انتشارًا كبيرًا على إنستغرام و تيك توك بسبب مظهره الجذاب ونتائجه السريعة. وأفاد عدد من المتابعين بأنهم شعروا بخفة وتحسن في الهضم بعد أيام قليلة من اعتماد المشروب ضمن روتينهم اليومي.